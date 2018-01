Frigerio recorrió el operativo de frontera por la visita del Papa a Chile

"Hemos trabajado con las autoridades de la provincia para generar un esquema para la semana que viene que va a permitir, en la medida de lo posible, que este aluvión de gente que esperamos para los próximos días por la visita del Papa a Chile no tenga que hacer una gran espera, sobre todo en la frontera. Uspallata va a ser uno de los lugares donde la gente va a poder esperar con las comodidades necesarias, con un camión del Ministerio de Salud con todos los servicios sanitarios indispensables para una espera de algunas horas. Va a haber lugares para comer, para esperar con comodidades que no hay precisamente en la frontera. Lo mismo vamos a hacer en Luján de Cuyo", resaltó el ministro Frigerio en conferencia de prensa junto al gobernador.



En ese sentido, destacó la recorrida junto con el gobernador, las obras y la estructura de logística "para recibir a mucha gente que va a cruzar la frontera y que coincidirá además con el cambio de quincena de las vacaciones de verano" y agregó: "Queremos pedir mucha paciencia a los que vayan a cruzar y también solicitarles que aquellos que no tengan indispensablemente que hacerlo la semana que viene posterguen esta decisión unos días".



"Vamos a tratar de ordenar lo máximo posible algo que va a ser muy complejo dada la cantidad de gente que esperamos. De todas maneras, esto está acompañado por las obras que venimos haciendo en los distintos centros de fronteras del país, en una semana que, insisto, va a ser compleja", subrayó el ministro.



Acciones desde el Ministerio del Interior

Debido a la gran cantidad de argentinos que cruzarán en los próximos días a Chile por la visita del Papa Francisco, la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, reforzó su dotación de personal en los pasos de frontera.



En ese sentido, habrá más inspectores de control migratorio y nuevos puntos de atención y la Comisión Nacional de Fronteras trabajará en conjunto con Gendarmería Nacional, AFIP, Aduana y la Dirección Nacional de Migraciones para coordinar los distintos operativos.



En tanto, se pidió a las autoridades de las provincias involucradas en los centros de frontera su colaboración para implementar medidas de salud, ordenamiento y control vehicular, entre otras cuestiones.



El Ministerio, además, dispuso la atención de camiones fábrica en Mendoza para aquellos que necesiten realizar trámites de DNI o pasaporte. Los camiones estarán en el Parque General San Martín, en las calles Las Tipas y Ruiz Leal, desde el miércoles 10 al sábado 20 de enero, de 9 a 17. El DNI se entregará en el día y el pasaporte tardará 15 días en llegar al domicilio.



Allí se encuentra toda la información útil sobre la documentación necesaria para viajar, el seguro obligatorio para el auto, los números de emergencias médicas, cómo conseguir entradas para las misas y otras recomendaciones.



Además, a los cinco consulados argentinos en el vecino país, el Gobierno montó otros dos, en Antofagasta y en Iquique.



Por otra parte, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, incluirá siete puestos sanitarios fijos con baños. Tanto en los pasos Los Libertadores como en Pehuenche, se dispondrá de un helicóptero, ambulancias, médicos y enfermeros distribuidos en todos los puestos sanitarios.



Además, puso en marcha un operativo de contención en Alta Montaña para dar una respuesta coordinada y evitar cualquier accidente y asistir a las personas que estén en tránsito o esperando en la aduana.



Todos los operativos serán coordinados entre los Ministerios de Salud, Seguridad y Gendarmería Nacional.