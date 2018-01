Bordet fijó pautas para las subas de los impuestos Inmobiliario y Automotor

El gobernador, Gustavo Bordet, recorrió este jueves un emprendimiento familiar en la capital entrerriana. En ese marco, destacó el apoyo de la Provincia a este tipo de emprendimientos que se desarrollan en diversos puntos de Entre Ríos.En ese marco, el mandatario adelantó aqué criterio se adoptará para ajustar los impuestos Inmobiliario y Automotor.. No está previsto ningún aumento que pueda generar un impacto sobre los bolsillos de los contribuyentes.", señaló el mandatario en diálogo con este medio.Y continuó: "Si cuidamos el gasto público podemos tener una política de ingresos responsable, que no vaya más allá de lo que aumenta el costo de vida", por lo que ratificó que la suba "va a estar reflejada, más o menos, en estos volúmenes".Respecto al impuesto inmobiliario rural, aclaró que "siempre lo consensuamos con entidades agropecuarias" yBordet recorrió la fábrica de pines y llaveros personalizados DyC. Puso de relieve que mediante un programa del Ministerio de Desarrollo Social se tiende "a fomentar la generación de empleos de muchos emprendimientos familiares. Damos apoyatura técnica, el soporte económico a través de microcréditos y poder llegar a la resultante de un producto terminado que tiene una vinculación muy directa entre quien produce y el consumidor"."Hay 5.000 emprendimientos que se desarrollan en la provincia. Queremos llegar a Buenos Aires para hacer rondas de negocios y generar un círculo virtuoso entre quien produce y quien compra", manifestó el gobernador.Y enseguida recalcó que el desarrollo económico no son sólo las grandes empresas y productores, sino también los microproductores. "Desde el Estado tenemos que acompañar".Enseguida confirmó que este año se entregarán más créditos para este tipo de actividades, ya que "hay una asignación de recursos destinada a financiar esto y a generar oportunidades de ventas de lo que se produce. La cobrabilidad de todos los microcréditos es de casi el 100%. Así son acreedores de poder sacar otra micro crédito" para seguir mejorando la producción.Al ser consultado por, Bordet destacó que la provincia está atravesando una "temporada turística tal como la teníamos previsto. Hicimos una campaña para captar turistas", dijo y remarcó que esto está dando sus resultados en las múltiples opciones que ofrece Entre Ríos "tanto en lo que hace a playas, termas, fiestas populares y muchas otras actividades".