Bordet pidió "celeridad y eficiencia" en gestiones vinculadas a la obra pública

Foto 1/2 Foto 2/2

"La convocatoria para este comienzo de año es primero trabajar intensamente y coordinados, con objetivos, tratando de resolver todo lo que tenemos pendiente en la forma más eficaz y sosteniendo los valores de austeridad y transparencia", dijo el gobernador Gustavo Bordet desde el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris durante la primera reunión de gabinete del año.



"Tenemos que cuidar los recursos públicos", sostuvo antes de mencionar "lo salarial". Y en ese orden planteó: "Todos los años se encuentra solución porque hay vocación de encontrarla".



"Esto no se trata de una puja, sino de sostener la estructura de ingresos que nos permite hacer frente a las obligaciones, tener los pagos ordenados y tener un andamiaje estructural de toda la administración pública con el control necesario", afirmó Bordet.



El mandatario recibió de sus funcionarios un pormenorizado informe de avances en cada una de las áreas de gobierno y requirió un monitoreo exhaustivo de la sequía que se registra en la región. Fue en ese marco en el que destacaron los beneficios de la reforma impositiva que comenzó a regir en la provincia este mes.



"El nuevo esquema alcanza la exención de un 97 por ciento en el sector agropecuario a los productores de Entre Ríos. Esto implica que más de 4.000 productores que tributaban el Impuesto a los Ingresos Brutos, pagando el uno por ciento, ya no lo van a estar pagando a partir del 1º de enero, así como en el sector industrial y en el sector comercial se premian algunas conductas de buenos contribuyentes", dijo al respecto el director Ejecutivo de ATER, Sergio Granetto.



"En el sector comercial, potencialmente todo el sector minorista, puede reducir su tasa de ingresos brutos en hasta un uno por ciento de lo que hoy tributa, si tiene una buena conducta tributaria", expresó Granetto.



"Creemos que este es el camino que se va a seguir profundizando en los próximos años con la quita de la Ley 4035, la reducción del impuesto al sello, así que el desafío es importante y las metas para este 2018 son, por un lado, mantener este nivel de recaudación ampliando la base tributaria y, por el otro, la baja de la presión a los que ya vienen pagando", resumió.



En la reunión "se hizo un análisis del cierre 2017 y se destacó que el aumento de la recaudación provincial fue de un 40,32 por ciento, lo que nos ubica entre las primeras provincias a nivel país en cuanto a la recaudación provincial, sin haber aumentado alícuotas, sin haber grabado otros sectores y manteniendo las exenciones que había a los distintos sectores que estaban en ese momento vigente. Muy por encima de la inflación y con un trabajo muy fuerte en materia de cobro y de ampliación de la base tributaria", puntualizó.



Granetto también apuntó que en la reunión "se destacó el beneficio para jubilados y pensionados de toda la provincia que hasta 17.000 pesos de ingresos y única propiedad no van a pagar más el Impuesto Inmobiliario. Eso se financia por dos años con la incorporación de los metros cuadrados que se hizo en Concordia con mil partidas que tributaban como baldío y eran propiedades de alto valor en cuanto a su categoría".



Seguridad y paquete normativo

Al hacer una evaluación del encuentro, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, observó: "El intercambio ha sido muy útil. Siempre nos vamos enriquecidos, porque cada uno está dedicado a un área y nos vamos con un panorama más completo de lo que hay que hacer".



La ministra informó, en tanto, que se encuentra "preparando un paquete normativo que va a ayudar, si la legislatura prontamente trata esas normas, a que los procesos sean más ágiles y a que podamos resolver cuestiones que pide la ciudadanía, porque siempre a los gobiernos hay que plantearlos de Casa de gobierno para afuera".



Romero, por último, definió ejes para trabajar este año: "El gobernador insiste en la aplicación de fondos para dotar a nuestras ciudades de más cámaras, de más posibilidades de prevención y de investigación de los delitos. Y también vamos a tener un desafío nuevo que es el tema de la investigación del narcomenudeo, en el caso de que la legislatura provincial le dé sanción a la ley. Son dos ejes e trabajo en materia de seguridad, siempre conjuntamente con el Poder Judicial, en un acuerdo permanente".



Puentes y obras en ejecución

La titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, resaltó que "el 95 por ciento de las obras son financiadas con recursos provinciales".



"Hace un año atrás, cuando fuimos con el gobernador a reunirnos con Vialidad de la Nación, nos habían prometido un préstamo a través del BID para obras de arte. Entre Ríos tiene 7.130 cursos de agua que atraviesan el territorio. Hay más de 1600 puentes o alcantarillas que tenemos que reponer, restituir o hacer de nuevo. De eso hemos conseguido un financiamiento", especificó la funcionaria.



También Benítez indicó: "Estamos presentando en enero ocho puentes que abarcan todo el territorio. Los más reclamados son los de Algarrobito, en la zona netamente lechera y productiva, Las Jacintas en el departamento Gualeguay, los que une Diamante con Victoria, y estamos trabajando en eso". Y destacó que se han sumado al trabajo las Secretarías de la Producción y Medio Ambiente. "Vamos a seguir en este camino. Hay mucho por hacer, mucho para recuperar y no estamos ni un día sin pensar cómo lo seguimos haciendo", concluyó.