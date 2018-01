Disponen excarcelar a Timerman por "razones humanitarias" para viajar a EE.UU

Política Revocaron la visa a ex canciller Timerman y no pudo viajar a Estados Unidos

El juez Sergio Torres le concedió de manera "extraordinaria" la excarcelación de Héctor Timerman. El magistrado tomó esa decisión por "razones humanitarias" tras el pedido que en ese sentido había realizada su defensa con el propósito de que pueda viajar a Nueva York para continuar con el tratamiento para su enfermedad. Timerman tenía previsto viajar anoche hacia esa ciudad pero al llegar al aeropuerto de Ezeiza para abordar el avión le comunicaron que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado su visa.La decisión, de todas formas, no es clara ya que Timerman tenía permiso del juez subrogante en la causa para salir del país por razones de salud. Asimismo, aunque ya no ejerza como canciller, todavía puede viajar con visa diplomática, por lo que el revocamiento de la visa no se debería a un simple trámite burocrático, como afirmaron fuentes de la embajada de EE.UU.Cabe remarcar que además que el juez, retiró la denuncia por "traición a la patria" y Timerman sólo está imputado por "encubrimiento", lo que es un delito menor.Después de que EE.UU. le negara el ingreso, la abogada de Timerman, Graciana Peñafort, pidió su excarcelación ante el juez Torres para que pueda continuar el tratamiento contra el cáncer en ese país.Ante este pedido Torres le otorgó de manera "extraordinaria" por "razones humanitarias" la excarcelación. El juez también dispuso que apenas regrese Timerman al país, se presente inmediatamente ante el juzgado de Bonadio.