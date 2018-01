El oficialismo impulsa proyectos para limitar los mandatos de los sindicalistas

Durante el período que va de 2014 a 2016 se ingresó un total de 11 proyectos ante la Comisión de Legislación de Trabajo para modificar la ley 23. 551, de asociaciones sindicales, vigente desde 1988.



Uno de ellos lo presentó la propia Carrizo y propone "la renovación y la alternancia de las autoridades sindicales" y la limitación de la reelección indefinida.



"La motivación de este debate no es debilitar al sindicalismo, sino más bien fortalecerlo", afirmó la legisladora cordobesa en declaraciones a un matutino porteño.



Además, la diputada oficialista consideró que "el sindicalismo debe castigar los hechos de corrupción" y cuestionó a un sector sindical que se "ha enriquecido durante los últimos 50 años".



Se refirió a los gremios de camioneros, gastronómicos, taxistas y del correo, entre los que encabezan "la lista de los 10 sindicalistas" históricos.



"La mayoría de los sindicalistas creen que el Estado no debe involucrarse, pero debe hacerlo porque hay un libertad sindical que está dañada", dijo.



También evaluó que hay una resistencia importante a la hora de tratar estas cuestiones por parte de los sectores más "combativos del peronismo".



"Es un debate que se viene que no lo vamos a poder soslayar, sobre todo con los hechos que han salido a la luz", afirmó Carrizo.