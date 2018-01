Detallan cómo se aplicarán las subas de haberes a jubilados y en la AUH

La segmentación es la siguiente:

Hay un segmento de jubilados - poco más 1,3 millón- y 4 millones que perciben la AUH que entre el 82% del salario mínimo y el bono compensador de $ 750 de única vez alcanzan en la primera parte del año un incremento similar al que hubiera resultado de la anterior formula.1-. Son 1.328.000 jubilados y pensionados que desde enero cobran $ 7.790, equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil que pasó a ser de $ 9.500. A partir de marzo, seguirán cobrando $ 7.790 porque el aumento previsto del 5,7%, llevará el haber mínimo a $ 7.659, pero este sector seguirá cobrando la garantía del 82% del salario mínimo. Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, ANSeS ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía.2-- 5,5 millones-que corresponde al 70% de inflación y 30% de suba salarial de julio-septiembre de 2017. Con la fórmula anterior el aumento hubiera sido de no menos el 14,5% por el período julio-diciembre de 2017.3-4. Un sector - unos 3,3 millones- que también5. Otro más de un millón de6. Los que están cobrando más de $ 9.460 no perciben el bono.7. Además del 5,7% a partir de marzo,8. No reciben ninguna compensación los padres que trabajan "en blanco" y perciben el salario familiar por más de 5 millones de sus hijos menores de edad que en marzo tendrán el ajuste del 5,7%. .En resumen: entre el plus de enero, más el bono de marzo de $ 750, poco más de 1,3 millones jubilados de la mínima "sin moratoria" terminarían en la primera mitad del año empatados con el cambio de fórmula . También quedaran empatados, en este caso gracias al bono de 400 pesos, los casi 4 millones de chicos que reciben la AUH.En cambio, se verán afectados más de 12 millones de personas por el cambio de fórmula: quienes cobran más de 9.460 de haber previsional, quienes ganan hasta esa cifra pero se jubilaron con moratoria (solo tienen un bono de $ 375) y los trabajadores con salario familiar (no cobran ningún plus).