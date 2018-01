Viviendas del IAPV: La provincia subsidia hasta el 65 % de las cuotas

Política IAPV ofrece descuentos a adjudicatarios que cancelen el saldo de su vivienda

Los planes de viviendas

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda subsidia las cuotas de las viviendas que lleva adelante. Esto permite que los adjudicatarios paguen mensualmente una suma muy inferior a los créditos del sistema bancarizado.El presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, destacó al respecto que esto se logra por "el gran esfuerzo que hace el conjunto de los entrerrianos para que algunas familias accedan a las viviendas, que es la más barata del mercado"."El IAPV está regulado por la ley de creación del instituto de 1958 y regulado a nivel nacional por la ley del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). En ambos casos, lo que plantean es que es un organismo que da créditos. Los mismos tienen un pago de cuota que, con ese recupero, se reinvierte en el mismo fondo para construir viviendas. Por lo tanto, el pago de una cuota de un adjudicatario de una vivienda, es la puerta de entrada de otra familia que está esperando la construcción de otra casa", explicó."Estos créditos son los más beneficiosos del mercado.. Por lo tanto, son los créditos más baratos del mercado", detalló Casaretto y agregó: "Además, la provincia aporta un subsidio de hasta el 65 por ciento de la cuota".En ese sentido, valoró y ejemplificóEl gobierno nacional ha dispuesto hace dos años la creación del UVA y UVI, que son formas de ajustar el valor de las viviendas acompañando a la inflación (el índice de precio al consumidor que da el Indec). En el caso de las viviendas que entrega el IAPV, se tiene un criterio diferente a lo que son los créditos bancarios. El mismo se ajusta por la evolución de los aumentos salariales acordados por el gobierno de la provincia. De esta manera, "las cuotas que pagan los adjudicatarios se ajustan, no por el índice de precio, sino por el aumento de sus salarios, la cual nunca acrecentaría por arriba de su sueldo", enfatizó."Cuando se inicia un proyecto, se hace un llamado a licitación y se establece un valor de la vivienda al momento de la licitación. Cuando se entregan las casas, se determina un canon de uso por la tenencia precaria hasta que se realiza la resolución de venta por parte del instituto", sostuvo el presidente de organismo y añadió que "en la entrega de los planes de viviendas se paga inicialmente el canon de uso y no la cuota final. Cuando se constata que todas las familias ya están viviendo en las casas, se hace la resolución de venta y se determina el precio final".En ese sentido, se puede ejemplificar con un proyecto de 300 viviendas que se entregarán en el 2018, el cual fue licitado en julio del 2014. Transcurrieron casi cuatro años de la fijación de los montos. En aquel momento, cada vivienda tenía un valor en UVI de 489.070 pesos y al 31 de diciembre de 2017, la misma supera el millón de pesos.Pero también, se puede ver cuánto es en función de los aumentos salariales. Si se compara los empleados estatales de la provincia de Entre Ríos de acuerdo a las Categorías Testigo que releva el Ministerio de Economía (https://www.entrerios.gov.ar/minecon/index.php?modulo=indetalle&id_cat=9&cat=Cargos%20Testigos), se puede observar que los salarios del escalafón general aumentaron más que el valor de las viviendas. Por lo tanto, "han tenido un beneficio adicional, que es una mayor capacidad de pago en función de los ingresos reales que tiene el trabajador, frente a lo que es el valor de la cuota", señaló Casaretto y valoró que "esto se puede lograr por la firme decisión política del gobierno, encabezado por Gustavo Bordet, de permitir el acceso a mayor cantidad de familias, pero siempre con el concepto de que hay que devolverlo y con ese fondo se construyen más viviendas para otras familias".Por otro lado, Casaretto expuso que "los planes que está llevando adelante el IAPV se cofinancian con el gobierno nacional. La provincia aporta el 30 por ciento y la Nación, el 70 restante. Por lo tanto, las normas de carácter general son nacionales y la determinación del valor de la vivienda se hace en UVI".El Banco Central indica que UVI es el equivale al costo de construcción de un milésimo de metro cuadrado, el cual se actualizarán por el índice de la construcción para el Gran Buenos Aires (ICC) que informa el Indec. Al 31 de diciembre de 2017, estaba en 21.15, lo que quiere decir que el metro cuadrado supera los 20.000 pesos. Eso multiplicándolo por los 55 metros que tienen las viviendas tipo de IAPV, da como resultado que tienen un valor superior al millón de pesos.El funcionario provincial precisó que "es una referencia para todas las viviendas sociales que se ejecutan en la Argentina a través de la Secretaria de Vivienda de la Nación y los institutos provinciales, independientemente de cuál sea el método constructivo". En el caso de Entre Ríos, esencialmente hay método tradicional e industrializado y en el 2018 se introducirá la vivienda de madera."Ese valor del metro cuadrado excluye el costo del terreno que, o lo donan los municipios sin cargo o lo pagan los adjudicatarios cuando están incluidos en un proyecto que formulan entidades intermedias. Pero ese es un acuerdo privado que no intervienen los gobiernos provincial ni nacional", remarcó; y subrayó: "Lo que se paga al IAPV es el metro cuadrado construido de vivienda e infraestructura básica (asfaltado, cordón cuneta, conexiones de agua potable, cloacas, alumbrado público, etc)".