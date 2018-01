Cortiñas responsabilizó al gobierno por prisión domiciliaria a Etchecolatz

"El Gobierno tiene responsabilidad en esta decisión porque la Justicia no es independiente acá, está muy supeditada a los manejos del Ejecutivo. Esto tiene que ver con un panorama acompañado por la situación económica y la represión", manifestó Cortiñas.



"Vamos a hacer todas las cosas posibles para que se revierta la decisión, no vamos a parar, vamos a insistir y a agotar todas las instancias que sean necesarias", añadió esta mañana en declaraciones formuladas a radio Blue.



Cientos de personas se convocaron el pasado fin de semana en distintas marchas hacia la casa del ex director de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense en la ciudad de Mar del Plata, para repudiar la prisión domiciliaria que le fuera concedida.



"La gente salió a repudiar esta decisión de la justicia porque es un indulto que le dan mandándolo a su casa. Si querían que estuviera en Mar del Plata tienen la cárcel de Batán que le quedaría a la medida", señaló Cortiñas.



Etchecolatz, de 88 años, se encuentra alojado en una vivienda del barrio Peralta Ramos con custodia policial tras haber sufrido un accidente cerebrovascular en agosto pasado mientras cumplía su detención en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.



"Es un disparate, indigna, es una cachetada que se le da al pueblo y se deteriora la imagen internacional de la Argentina con estos actos de impunidad para estos genocidas y que no es una buena imagen para el gobierno", indicó la integrante de Madres de Plaza de Mayo.



"Vamos a seguir molestando todo lo que sea posible porque esto es intolerable, estaremos permanentemente con acciones que muestren al mundo que acá se repudia esa decisión", agregó.