Las provincias piden fondos de Nación para achicar sus plantas de empleados

Aunque los focos están puestos en los fondos que se girarán a las provincias, en especial a Buenos Aires, el Consenso Fiscal tiene otros puntos que lentamente empiezan a tomar preponderancia y están relacionados con el ajuste de personal del Estado.



Bajo el título de "Programas de Retiro" el punto "O" del documento firmado por todos los distritos, salvo San Luis, establece que el Estado nacional se compromete a "Financiar, con líneas de créditos especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral".



Fuentes oficiales confiaron al diario El Cronista que, aunque todavía no se implementó ninguna línea especial, y que no se financian los ajustes sino los retiros y los programas, "ya hay provincias consultando sobre cómo se realizaría".



Las administraciones provinciales que enviaron sus consultas al Palacio de Hacienda son Chaco, Entre Ríos, Salta, Chubut y Río Negro.



Aunque no son los únicos distritos que tienen graves problemas fiscales, son los que tiene sus cuentas con rojos más intensos. A partir de esto es que en el entorno del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no descartan que lleguen más consultas de otras provincias. Otro punto a tener en cuenta es que hasta ahora sólo 14 estados aprobaron en sus legislaturas el acuerdo por el cual, entre otras casas, desisten de los juicios contra el Estado Nacional.



La caída de impuestos, como por ejemplo la rebaja que acordaron de Ingresos Brutos, complica aún más el futuro de las cuentas públicas de varios distritos. Si a eso se le suma que, aunque no sufrieron pérdidas de recursos vía coparticipación y eso fondos aumentaron, en promedio y en términos reales, un 10%, los fondos del Fondo Federal Solidario se desplomó, también en términos reales, cayeron 25% en promedio.



En este contexto un informe del Ieral establece que, de haberse puesto en marcha el Consenso Fiscal en 2017, ninguna provincia podría haberlo cumplido.



Con este dato, y mirando hacia adelante, un grupo de distritos empezó a tomar medidas en busca de "congelar" el gasto.



La provincia de Salta ya lanzó el congelamiento de salarios y de contrataciones, además de un retiros voluntarios y jubilaciones. Mendoza llevó adelante una reducción de ministerios, lo mismo hizo Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos.

Fuente: El Cronista