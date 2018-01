La lista de Plan Procrear Joven: Hay más de mil seleccionados en Entre Ríos

Porcentajes

La mayoría son solteros

Comenzar el ahorro

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda anunció la nómina de seleccionados de la línea "ProcreAr Ahorro Joven", plan que apunta a jóvenes de 18 a 35 años, con o sin ingresos formales y registrados, para que puedan acceder al crédito hipotecario sin contar con ahorros previos.Se trata de "una iniciativa de inclusión financiera, destinada a los jóvenes que históricamente no podían acceder a créditos para vivienda; una herramienta inédita que apunta a las necesidades reales de nuestros jóvenes", destacó el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en un comunicado difundido este domingo.Los beneficiados, cuya nómina se publicó en la web www.argentina.gob.ar/procrear/ahorrojoven , tendrán además la posibilidad de obtener un subsidio no reembolsable del Estado Nacional, indicó. "Con los créditos UVAs acompañamos a un tercio de las familias argentinas para que puedan acceder a una vivienda propia, y hoy estamos felices de anunciar los 40 mil jóvenes que se suman a ese sueño de tener una casa", declaró Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.La provincia con mayor cantidad de. En cuanto al perfil de los elegidos, predominó el rango etario de entre 31 y 35 años (56,3% de los seleccionados), con mayoría de ingresos registrados (66,8%), no registrados 16,3%, mientras que el 16,9% percibe ambos tipos de ingresos.se puede consultar en este enlace En relación al nivel de ingresos, el 73,8% de los seleccionados con ingresos registrados, se encuentra entre los 2 y 3 SMVyM, a su vez el 85,8% de los seleccionados con ingresos no registrados, aplica a este rango de ingresos. Por su parte, el 71,3% de los seleccionados de ingresos mixtos, responde al mismo nivel de ingresos.Asimismo, más de la mitad (un 53,2%) de los seleccionados vive actualmente en una casa alquilada, un 20% en una vivienda prestada y el 25,3% declaró encontrarse en otra situación.En relación al género, el 50,3% de los seleccionados son mujeres y el 49,7% son varones; en cuanto al estado civil de los beneficiarios, el 79,2% son solteros, le siguen los casados con una participación de 9,9%, los unidos de hecho con 9.8%, y los viudos y divorciados con un porcentaje menor al 1%.Los 40 mil seleccionados deberán ahorrar durante 12 meses consecutivos entre el 5 y el 30% del valor de la propiedad a adquirir, mediante la constitución de Plazos Fijos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA´s, actualizables según el índice de inflación).De esta forma, podrán demostrar capacidad de ahorro y generar los antecedentes crediticios necesarios para acceder al crédito hipotecario en el banco participante que elijan.Una vez que cumplan con este ahorro, el Estado Nacional otorgará al beneficiario 2 UVA por cada 1 UVA ahorrada a modo de subsidio no reembolsable, hasta un máximo posible de 12 mil UVA´s (equivalen a $254.640 a valores actuales).se puede consultar en este enlace