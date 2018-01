Macri extiende sus vacaciones y se queda una semana más en el sur

Mauricio Macri retrasó su regresó a la ciudad de Buenos Aires. El Presidente permanecerá al menos hasta el jueves en el country Cumelén, en villa La Angostura, aunque al igual que durante los últimos días alternará el descanso con algunas actividades oficiales.El lunes no tiene agenda de encuentros, pero el martes viajará a San Rafael, Mendoza, para inaugurar las obras sobre una ruta nacional que atraviesa la ciudad. "El Presidente dará comienzo a las obras de una calle emblemática, en pleno centro", adelantó ayer el gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo.Según publicóel Presidente sigue disfrutando de sus vacaciones en familia y rodeado de amigos, como su "hermano del alma", el empresario Nicolás Caputo. Durante estos días aprovechó para retomar, de a poco según algunos testigos, el deporte. Un poco de paddle y algo fútbol, según le permite el dolor de su rodilla derecha.Solo estará unas pocas horas en Mendoza e inmediatamente regresará a Villa La Angostura, desde donde está en permanente comunicación con el tridente que dejó a cargo de la administración: el jefe de Gabinete, Marcos Peña -que trabaja desde la playa, ya que regresará a la Casa Rosada el próximo lunes-, y los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes son los encargados de custodiar y monitorear los avances del Gobierno durante los primeros días del año.El miércoles, en principio, no tendrá actividad pública. Así, el Presidente continuará disfrutando de las paradisíacas playas con vista al lago Nahuel Huapi que rodean el country en el que se aloja junto a su esposa, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia.Pero al día siguiente, recibirá al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe del Estado invitó a almorzar a su exjefe de Gabinete, que estará presente en la comitiva oficial que viajará a Davos, Suiza, a fin de mes en la primera gira presidencial que realizará Macri y que también incluye encuentros con los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron."Seguramente hablarán de ese viaje y de las obras que tienen en común el gobierno nacional y el porteño", describieron fuentes oficiales. En las últimas semanas habían trascendido versiones de cierto enfriamiento en la relación entre Macri y Rodríguez Larreta, algo que de ambos lados se esforzaron por desmentir.Si bien estaba previsto el regreso del Presidente para el lunes o martes, lo cierto es que regresará el jueves a la noche o el viernes a la mañana; eso aún no lo decidió. Así, al igual que en los últimos días, Macri volverá a combinar trabajo y placer.Macri insistió ese día en la necesidad de bajar el déficit fiscal. "No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla", dijo el Presidente al llegar a Rawson.Meta que no podrá cumplir este año. Es que a 48 horas de decir esa frase, el Presidente firmó el decreto que le otorgó al Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, la facultad de emitir deuda en otras plazas financieras este año por un valor de US$15.000 millones para completar el programa financiero.