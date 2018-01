Impulsan un taller de ciclismo en la escuela secundaria de la Toma Nueva

El vicegobernador, Adán Bahl, recibió a Carolina Berchín profesora de educación física de la Secundaria N° 59 Toma Nueva y promotora del taller de ciclismo recreativo del que participan estudiantes y ex alumnos. Jonathan Peltzer, Clara Nuñez, Ángeles Nuñez también se acercaron a contar la experiencia de recorrer la ciudad en bici y de ser parte de un proyecto que contiene e inserta a muchos jóvenes en la práctica deportiva.



"El deporte representa un estilo de vida, una recreación, una oportunidad de relacionarnos con otras personas" expresó Carolina Berchín, creadora del Taller de Ciclismo que posibilita que los jóvenes de esa institución salgan de su barrio para pasear por la ciudad o localidades aledañas.



Según le informó la profesora al vicegobernador Adán Bahl, en una audiencia, este Taller se lleva a cabo desde hace cinco años: "Las primeras bicicletas que tuvimos fueron donadas o las comprábamos y reparábamos nosotros mismos y eran de las de tipo playeras por lo que no podíamos llegar muy lejos", comentó Carolina al tiempo que agregó que "luego se fueron sumando otras más modernas, incluso con cambio, ideales para los desniveles de nuestra ciudad, - acotó ? y hoy asisten a este taller alrededor de 50 chicos".



Finalizada la reunión, Bahl celebró la iniciativa del grupo de jóvenes del barrio de La Toma Nueva, no solo por el Taller que llevan adelante, sino porque además decidieron juntarse y conformar la asociación cooperadora: "Los jóvenes son el presente y el futuro de la Argentina y de cada lugar donde viven. No vale quedarse de brazos cruzados esperando que otros nos traigan las soluciones que queremos. Hay que salir a pelar para defender todas las cosas hermosas y buenas que se lograron y con coraje, construir lo que falta. Para eso necesitamos a los jóvenes como protagonistas, porque traer ideas nuevas, una nueva mirada sobre problemas viejos y sobre todo, la energía que hace falta para salir adelante y superarnos" rescato.



"Como Estado debemos cuidarlos y ayudar para hacer mejor la vida cotidiana, alentando los emprendimientos, sus propuestas y facilitando las herramientas que necesiten para mejorar sus vidas" finalizó Bahl.



Jonathan y Ángeles son egresaron de la escuela, estudian el Profesorado en Educación Física y son los talleristas. Clara, en tanto, es la Presidenta de la Cooperadora, espacio que fundó junto a otros ex alumnos como una oportunidad de seguir vinculada a la escuela y trabajar en las cosas que se necesiten.



Para ellos la propuesta "les permite acercarse a los chicos, brindarles la oportunidad de andar por senderos y lugares que de otra manera no conocerían y contener a muchos que atraviesan situaciones personales difíciles". "En nuestro barrio no hay clubes y este taller es una oportunidad de hacer deportes" dijo Ángeles Nuñez.



Las actividades se realizan de martes a viernes, en distintos grupos, y concurren chicos de 14 a 16 años realizando paseos por distintas zonas de la capital provincial e incluso llevan a cabo campamentos en localidades aledañas, llegando hasta el lugar en sus bicicletas.