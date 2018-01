Médicos presentaron denuncia por la situación en el hospital de Colón

Médicos presentaron denuncia penal por el déficit de funcionamiento en el hospital de Colón. La misma fue realizada por la médica especialista en Pediatría y delegada de ATE seccional Colón en el Hospital de Colón "San Benjamín", María Nancy Martínez; junto al secretario General ATE seccional Colón, Jorge Luis Souza y el secretario de prensa y propaganda de ATE seccional Colón, Alejandro Brum, ante el juzgado de turno.



Se narran los hechos que, consideran, "pueden configurar delitos, como el de falta a los deberes de funcionario público, falta de asistencia a la salud pública y un posible abandono de persona y/o enfermo que ponen en riesgo no solo a quienes se encuentran internados en dicho nosocomio sino también a la población en general como a los médicos, enfermeros y personal en general de dicho nosocomio".



"En el día de hoy, 3 de enero de 2018, venimos en representación de los médicos del Hospital San Benjamín, en nuestro carácter de sindicato, a exponer las últimas dificultades de funcionamiento de dicho nosocomio, que se sucedieron en el último mes de diciembre 2017 y enero del 2018, además de todas las ya ocurridas a lo largo del último año, de público conocimiento", se indica.



Los hechos

En primer lugar se citan las medidas de fuerza realizadas por bioquímicas del hospital, que decidieron este miércoles no realizar guardias pasivas porque "se le adeudaban los pagos correspondientes por dichas guardias y desde el 18 de noviembre de 2017 fueron obligadas a trabajar sin recibir paga alguna".



"Se agotaron todas las instancias conciliadoras solicitando audiencias a la Directora del Hospital Lic. Claudia Sánchez para tratar el tema de falta de pago y, pasadas las fiestas, y ante la falta de respuesta, tomaron la entendible medida de fuerza de no realizar más las guardias pasivas del laboratorio", se explica.



"La falta de resolución de dicho conflicto trae como consecuencia que no se podrán hacer análisis durante las urgencias de guardia, sala, ni de Terapia Intensiva, herramienta fundamental para arribar a un diagnóstico y adecuado tratamiento". Se informó además que tampoco contarán "después de las 13 con la preparación de sangre si se requiriera una transfusión en la emergencia".



A esto se suma un reclamo, que tiene más de un año, para contar con "reactivos de laboratorio, básicos e indispensables para la práctica médica, que no se nos proveen (ionograma sérico, frascos de hemocultivo, gases en sangre y estado ácido base) sin los cuales un hospital no debería funcionar".



Según señala la denuncia, el 28 de diciembre "no hubo leche para darles a los niños internados en pediatría ni tampoco para los ancianos del asilo".



A su vez, "no hay personal de limpieza los fines de semana y las sobras de comida se pudren y vuelcan en las salas, creando un foco infeccioso dentro del mismo hospital".



La presentación menciona, además que el pasado 31 de diciembre, "la directora del hospital Lic. Claudia Sánchez, quiso obligar mediante una exposición policial, al médico generalista que había cumplido 24 horas de guardia el 30/12/17, a quedarse 24 horas más de guardia, porque no había podido reemplazar al médico que presentó parte de enfermo con 10 horas de antelación. Resolvió esta situación, pasando el médico de la terapia intensiva a la guardia, quien no contó con pediatra, cirujano ni ecografista durante todo el día. La no cobertura de guardias de las siguientes especialidades se sucede siempre, alternativamente: pediatría, ecografía, traumatología, gineco obstetricia y cirugía".



"El mal funcionamiento de nuestro nosocomio nos obliga a derivar casos que deberían resolverse en la ciudad, con el consecuente rechazo de estas, por parte de los centros de derivación de mayor complejidad", se agrega.



Los denunciantes consideran que "este déficit de funcionamiento pone en riesgo de vida a la población de todo el departamento Colón y a los médicos que trabajan en situación precaria por falta de recursos técnicos y humanos".



Según señalan, los puntos ya habían sido expuestos ante la directora del hospital, la interventora del hospital, Dra. Carina Reh, el anterior ministro de Salud, Dr. Ariel De La Rosa y el actual secretario de Salud Pública de la provincia de Entre Ríos, Dr. Mario Imaz, "sin haber obtenido soluciones hasta el momento".



La presentación judicial solicita que "se investiguen las hechos denunciados ante la posible configuración de alguno de los delitos tipificados en nuestro C.P., básicamente el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la directora del Hospital San Benjamín Lic. Claudia Sánchez". (APFDigital)