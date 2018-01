La familia Maldonado cuestionó el ascenso de gendarmes implicados

La familia del joven Santiago Maldonado criticó hoy la decisión del Gobierno de ascender a gendarmes que participaron del operativo en Chubut en el que falleció el artesano y consideraron que resulta "impropio y desaconsejable", ya que advirtieron que "podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales"."Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago", sostuvieron los familiares a través de un comunicado publicado en el sitio web santiagomaldonado.com."Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos", concluyó el texto difundido y titulado "Impunidad en ascenso".En diálogo con Radio 10, el hermano mayor del artesano, Sergio Maldonado, afirmó que la decisión adoptada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "es una falta de respeto, sobre todo cuando están siendo investigados"."Esto es premiar. ¿Qué van a hacer con los que tiraron gas pimienta o le pegaron palazos a jubilados? ¿Van a ascenderlos también? Me pone muy triste. Esto es darles rienda suelta", añadió.De esta manera, la familia Maldonado repudió la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dio a conocer el listado de los miembros de esa fuerza que fueron promovidos "al grado inmediato superior".En el texto, la cartera conducida por Patricia Bullrich consideró que "personal superior de la citada fuerza de seguridad, que se encuentra en condiciones de ascenso al 31 de diciembre de 2017, fue considerado por el respectivo organismo de calificación, no existiendo impedimentos para su promoción al grado inmediato superior"."Que, además, Personal Superior mantenía su promoción supeditada a causas o situaciones que al presente se encuentran superadas y, habiéndose evaluado los resultados obtenidos por la Junta de Calificación respectiva, no existen impedimentos para el ascenso al grado inmediato superior del mismo, a la fecha que para cada caso se especifica", agregó la resolución.En el anexo publicado se incluyó al subalférez Emmanuel Echazú como uno de los ascendidos, quien a partir de ahora ostentará el rango de alférez.El gendarme, integrante del Escuadrón 36 de El Bolsón, había sido el uniformado de mayor rango que participó del operativo de desalojo de la Ruta Nacional 40, que se encontraba cortada el pasado 1 de agosto por integrantes de la comunidad mapuche de Pu Lof, en el departamento chubutense de Cushamen.