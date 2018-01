Se constituyó el Consejo Asesor Productivo de Entre Ríos

Foto 1/2 Foto 2/2

La provincia constituyó el Consejo Asesor Productivo de Entre Ríos (Caper) para debatir propuestas y discutir iniciativas relacionadas con las diversas actividades productivas de la provincia.



Firmaron el acta constitutiva el secretario de Producción, Álvaro Gabás, y representantes de distintas entidades, por el Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria (INTA), Guillermo Vicente; por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el director del Centro Regional Entre Ríos, Carlos Zuebriggen; por la Cámara de Exportadores del Citrus (Cecnea), Mariano Caprarulo; por el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos, Fernando Caviglia; el contador Gonzalo Devetter, en carácter de Tributarista; y el doctor Roberto Lerena, en carácter de Jurista.



Al respecto, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, señaló que haber conformado este ámbito "es una política de estado para estructurar un plan para el corto, el mediano y el largo plazo que trascienda las gestiones de gobierno y siente las bases para el desarrollo a futuro".



"Estamos desarrollando un instrumento novedoso porque los tiempos que corren nos obligan a rediseñar las herramientas de gestión y a crear formas nuevas de participación para enfrentar los desafíos que cada coyuntura nos impone. Con este Consejo todos los sectores podrán democráticamente lograr los consensos para avanzar en la consolidación del perfil productivo de Entre Ríos", precisó Gabás.



Por su parte, Caprarulo en representación del Cecnea, destacó la iniciativa: "Es muy interesante, es muy importante que se piense a largo plazo y con medidas estructurales, de fondo. Es muy bueno que se convoque a los diferentes representantes de los sectores".



Apuntó que desde el sector "siempre bregamos porque se consulte o se pueda opinar sobre las cuestiones que hacen a la producción que son del bien común de la provincia".



En este sentido, dijo que "nos han convocado y estamos para aportar en beneficio desinteresado de todas las actividades productivas".



Resaltó que "es una iniciativa muy buena, el momento no se si es el ideal o no, pero la iniciativa es muy importante, creo que le va aportar conocimiento, opiniones diversas y análisis para que el pueda tomar las decisiones".



En tanto, Gonzalo Devetter dijo que "esto permitirá una mejor calidad a la hora de poder tomar decisiones y para ello se necesita de una buena información y sobre todo que sean a tiempo".



Cláusulas y condiciones

En el acta, por la cual se conforma este Consejo Asesor Provincial Productivo, en el marco del artículo 68° de la Constitución de Entre Ríos, se establecen distintas cláusulas y condiciones.



Se expresa que "las partes propician la conformación de este Consejo con vistas a que en su seno se debatan propuestas y se discutan iniciativas relacionadas con diversas actividades productivas, a fin de facilitar la incorporación de valor agregado, lograr el incremento y mejorar los sistemas de producción, el desarrollo de la economía de Entre Ríos e incentivando las condiciones para la creación de fuentes de trabajo".



Se señala que con el fin de lograr estos objetivos "las partes se comprometen a definir propuestas de diversificación, industrialización y participación equitativa en toda la cadena de valor de la producción, impulsando nuevos mecanismos de incentivos para las mismas; como así también la implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, resguardando al pequeño y mediano productor".



Cada uno de los miembros integrantes acuerda que "ejercerán sus funciones de forma ad-honorem, teniendo en miras el fomento y consecuente crecimiento productivo de la provincia de Entre Ríos".



También se precisa que la reunión de sus miembros será como mínimo una vez al mes y que las partes acuerdan que, con el fin de posibilitar la consulta posterior de los temas tratados en las reuniones a realizarse, se labrarán actas que deberán ser firmadas por todos los miembros asistentes.



Por último, se expresa que "las actas, dictámenes, resoluciones y/o cualquier otra formalidad que surja de dicho Consejo, es de carácter no vinculante para el secretario de la Producción de Entre Ríos".