Bordet apostará al sector productivo para generar más empleo en 2018

El gobernador Gustavo Bordet realizó un balance de su gestión durante 2017 y adelantó los objetivos que encara para el año que comienza, entre los que se mencionan, estrechar vínculos con el sector productivo entrerriano, continuar con obras e inversiones para mejorar la estructura de costos, el ordenamiento de las cuentas públicas, el fortalecimiento de la educación técnica, la reducción impositiva y las políticas activas para los sectores exportadores.El mandatario hizo un pormenorizado análisis de la situación económica mundial, y de las principales herramientas para fortalecer el desarrollo productivo y la generación de trabajo en la provincia de cara al 2018.Uno de los puntos elegidos por el mandatario tiene que ver con el "ordenamiento general de las cuentas públicas" que según su mirada va "más allá de una cuestión administrativista" porque "tiene un gran trasfondo, ya que permite una mejor asignación de recursos, y que estos puedan avanzar hacia objetivos concretos con su respaldo presupuestario y el dinero para llevar adelante esas acciones de gobierno"."No podemos desarrollar una provincia si no tenemos un andamiaje y una estructura legal, administrativa, transparente y sólida que nos permita trabajar en serio, y esto creo que lo venimos logrando sostenidamente, desde el primer día de gestión", valoró Bordet.En esa línea destacó el acuerdo "tanto con el gobierno nacional, como con los municipios" en torno a "intereses que son mutuos, que nos competen a todos", porque "no se generan políticas públicas desde una administración como la provincial si no tenemos un correlato y una interrelación con los otros estamentos de gobierno y también con las instituciones que hacen a la sociedad civil", afirmó y resaltó el rol de las "entidades, federaciones y cámaras que intervienen activamente en el desarrollo económico, productivo y social de la provincia".Bordet también se refirió al "marco internacional" porque "para entender lo que pasa en la provincia y en el país hay que ver cómo se desarrollando las variables macroeconómicas internacionales", sostuvo.En ese sentido, advirtió que atravesamos "un contexto donde hay crecimiento lento de las economías: ya no asistimos a crecimientos con tasas elevadas que en algunos casos llegó casi a rozar los dos dígitos. Hoy las tasas de crecimiento para los países de la región no superan el tres por ciento. Argentina está justamente en esa meta, a lo sumo cuatro por ciento, y esto es una constante que se puede apreciar en todo el mundo, inclusive en países desarrollados la tasa de crecimiento baja más"."En síntesis, en el contexto internacional hay un escenario de expectativa, no de euforia o de crecimiento o de crecimiento sostenido como en otras oportunidades, pero tampoco es un escenario de depresión", diferenció el mandatario y agregó que ante esta situación "nuestros productos tienen que ser competitivos a la hora de lograr mercados en el mundo"."Tenemos que generar condiciones de mejor competitividad", expresó el mandatario sobre las producciones entrerrianas, y sostuvo que "la tarea que nos toca en la provincia pasa por ver cómo resolvemos problemas como la provisión de energía, en especial en lugares a dónde hoy no está llegando", y mencionó la ejecución actual "del "cierre energético del norte entrerriano".Además Bordet se refirió al sistema portuario y la reactivación de las estaciones fluviales entrerrianas como otras de las medidas para contribuir a modificar la estructura de costos de nuestras producciones. "Al momento de asumir no teníamos ningún puerto activo en la provincia de Entre Ríos" recordó y lo comparó con la actualidad, en la que se encuentran operativos los puertos de Diamante y Concepción del Urguay, mientras que la obra del puerto de Ibicuy está en su etapa final.El gobernador destacó que "hoy tenemos operativo Diamante, está operando con buques de granos tanto en soja como en trigo, que van con destino directo a distintos puertos del mundo", y que en relación a Concepción del Uruguay subrayó que "por primera vez estamos exportando contenedores, porque hicimos inversiones para mantener la cadena de frío en el puerto".Además, "tenemos listo y con un muy buen grado de avance el puerto de Ibicuy para comenzar a operar, entendemos, en el mes de febrero", explicó Bordet y sostuvo que se trata de "una extraordinaria obra que se ha realizado con un muelle de más de 180 metros" y que cuenta con "un calado natural de 34 metros en muelle, al lado de la hidrovía del río Paraná", lo que "nos pone en condiciones inmejorables de lograr una gran infraestructura portuaria que beneficia a nuestros productores".Puso de relieve la inversión que viene haciendo la provincia en obras viales, en especial luego "de un año muy duro, como el 2016 y principios de 2017 en cuanto a lluvias, inundaciones temporales. Esto nos deterioró aún más los caminos rurales"."Estamos realizando una inversión en vialidad, con fondos propios, de 1.100 millones de pesos. Entre Ríos es la cuarta provincia en inversión vial en la República Argentina, lo cual nos pone por encima de otros distritos importantes y que reciben muchos más recursos coparticipables", subrayó Bordet y automáticamente aclaró que "hay mucho más para realizar". "Si hay una mejoría en rutas en caminos rurales también hay una mejoría en la estructura de costos de nuestros productores", expresó.Luego se refirió a las gestiones para beneficiar a las distintas economías regionales con las que cuenta la provincia, entre las que enumeró la baja del IVA para la carne aviar, igualándola a las carnes rojas, "algo que mejora la competitividad de la estructura tributaria de las empresas avícolas".Otro de los puntos a los que Bordet dedicó especial atención para analizar los vectores de desarrollo de la provincia tiene que ver con la matriz educativa de la provincia. Al respecto, sostuvo que "hay que dar las condiciones necesarias en educación para formar y definir el perfil de graduado joven que necesitamos en nuestras escuelas secundarias"."Por eso la mayor parte de nuestra inversión educativa fue para escuelas técnicas y agrotécnicas", resaltó Bordet, y destacó que el egreso de la enseñanza media con "un perfil definido que puede ser aplicado a la construcción, al sector industrial, electromecánico o técnico, o en la parte agropecuaria, hace que nuestros chicos puedan quedarse a trabajar acá en la provincia"."Uno habla muchas veces con distintos empresarios y es frecuente que le mencionen que es difícil encontrar mano de obra calificada para aplicar a la labor en las distintas empresas. Y esto creo que es un desafío desde el sector educativo en lo que es la formación para poder lograr que esos puestos de trabajo sean absorbidos por entrerrianos y que queden aquí en nuestra zona", explicó."Trabajamos mucho con las escuelas rurales y también con las escuelas agrotécnicas para poder dotarlas de todos los elementos y contenidos curriculares para avanzar en capacitación", reiteró Bordet.Por otro lado, hizo hincapié en el trabajo que desarrolla la provincia en cuanto a "estímulos a jóvenes emprendedores, que es un programa que tiende a generar aportes para quien quiera desarrollar un proyecto joven pueda tener esos elementos y cristalizarlos"."Creo que de esto se trata el hecho de poder trabajar pensando en cómo no sólo se genera el trabajo genuino, sino también en cómo se le da sustento y proyección en el futuro aquí en la provincia", sostuvo el mandatario.Bordet también hizo hincapié en el positivo impacto que el acuerdo de las 23 provincias y Nación tiene en materia impositiva para el desarrollo productivo y económico, en la medida que permite arribar a "una estructura impositiva homogénea".Luego de enumerar los tributos que serán eliminados de cara al 2020, como Ingresos Brutos, la Ley 4035 y el impuesto al Sello Bordet subrayó lo que para él es "lo más importante", que tiene que ver con que "estas condiciones van a ser iguales en todo el país", lo cual elimina lo que desde distintos sectores se conocía como "barreras internas" entre las provincias."Creo que esta estructura impositiva, previsible en el corto y mediano plazo, es sustancialmente beneficiosa para nuestros sectores productivos e industriales; y es algo que acordamos en lo que se denomina el Consenso Fiscal", explicó el mandatario entrerriano.Para finalizar, Bordet ratificó su decisión de trabajar para "estrechar lazos de confianza con nuestros productores" e hizo especial mención al acompañamiento "con políticas activas para nuestros exportadores". Para lo cual adelantó que está prevista una misión comercial a una de las ferias de frutas más importante del mundo, en Moscú.Otro de los puntos sobre los cuales se hará hincapié es en "el trabajo que realizamos con la Región Centro" para que "recupere un posicionamiento como bloque para salir a ofrecer nuestros productores en el mercado exterior y esta es una de las metas que también nos fijamos".