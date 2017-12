Rechazaron el pedido de arresto domiciliario de César Milani

El Tribunal Oral Federal de La Rioja rechazó el pedido de arresto domiciliario del ex jefe del Ejército César Milani que debe cumplir una condena por una causa por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Está imputado por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita.



De esta manera, los jueces en su resolución sostuvieron: "De conformidad a lo señalado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y considerando que la detención del imputado Milani se ajusta a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los estándares internacionales reconocidos por la Nación, asimismo por haberse ordenado conforme a derecho, no resulta procedente el beneficio de prisión domiciliaria solicitada".



El tribunal tomó en cuenta la opinión fiscal de la causa que describe que el ex Jefe del Ejército sufre "estrés postraumático" y "síndrome depresivo reactivo". Esto le genera "un cuadro de angustia, el cual deviene de manera natural y humanamente consecuente con la situación que reviste y/o padece toda persona que se encuentra privada de su libertad, y en efecto ello no reviste una situación de carácter excepcional o única del procesado".



En esa línea, los integrantes del tribunal dispusieron -"a efectos de resguardar su salud e integridad física y psíquica"- que en la cárcel de Ezeiza, donde está alojado, "se arbitren los medios necesarios para implementar los tratamientos médicos y/o psicológicos y/o psiquiátricos necesarios conforme su estado angustioso y de estrés agudo".



Respecto de las situaciones de "hostigamiento" que Milani denunció, el tribunal consideró que el Servicio Penitenciario tiene que disponer "los recaudos necesarios y conducentes para evitar los mismos".