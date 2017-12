Ley de fitosanitarios: Para la FAA, la clave es "controlar más"

Política Sociedad Rural Argentina destacó proyecto de Ley de Fitosanitarios

Modelo alternativo

El Senado dio media sanción a la regulación de la aplicación de los fitosanitarios en procesos productivos."Es un avance, pero habrá que ver cómo se pone en práctica", expresó Guía al consultársele su opinión respecto a la media sanción que obtuvo el martes pasado en el Senado el proyecto de ley que propone un sistema de uso adecuado, racional, responsable y correcto de productos fitosanitarios en los procesos productivos.Pero luego remarcó que "el problema que tenemos con cualquier ley de plaguicidas, por más que hagamos la más restrictiva o la más flácida de todas, es que si no tenemos una autoridad de aplicación, un poder de policía, es muy difícil de controlar".Más adelante dijo no saber si el proyecto con media sanción es más riguroso. "Hay que ver cuál será la autoridad de aplicación y cuáles serán los recursos. Además hay que capacitar a los gobiernos municipales, a la Policía, para que entre todos nos empecemos a cuidar", afirmó.Admitió que "hay productores que hacen las cosas muy mal", pero lamentó que muchas veces pagan "justos por pecadores". Y advirtió: "Si no hay alguien que controle, ya sabemos cómo somos: siempre un poquito más hasta que nos mandamos una macana"."Hoy estamos en una situación muy complicada con el tema del glifosato", afirmó Guía. Y lamentó: "No puede ser que por este tema se esté sacando la posibilidad de producir a alguien".Señaló que no existe "un modelo alternativo que sea viable social, económica y ecológicamente", y por eso sostuvo que "hay que discutir un nuevo modelo sin fundamentalismos, de manera seria, con cuestiones técnicas, en una gran mesa, para ver si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o mal"."Hay mucha irresponsabilidad de un lado y de otro", dijo a esta Agencia el titular de la FAA entrerriana. "Pero lo que más me preocupa es el miedo que le están imponiendo a la sociedad", aseveró en referencia a los agroquímicos. Según el ruralista, "hay que tener cuidado, pero no miedo". Y abundó: "Hay cosas que usamos en nuestras casas día a día, y son igual o más peligrosas que los productos que estamos usando en el campo".Fuente: APF.