Se definieron los puentes de la conexión vial Paraná - Santa Fe

El encuentro, que se realizó en la sede central de Vialidad Nacional, en Buenos Aires, contó con la participación de autoridades de la entidad anfitriona, representantes de diferentes organismos técnicos del ministerio de Transporte y funcionarios de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, como así también de ambas capitales.



El intendente de Santa Fe, José Corral expresó: "Definimos que habrá un puente fijo sobre el Riacho Santa Fe, y un puente móvil, tipo levadizo, en el tramo de acceso al Puerto, para garantizar el ingreso de buques de todo tipo y tamaño". También se confirmó la factibilidad de incorporar un tercer carril en la Circunvalación Sur.



"En el último encuentro que hicimos en noviembre en Paraná definimos la traza de la nueva conexión vial con Paraná, y quedaban por ajustar algunos detalles que en esta reunión pudimos resolver gracias al trabajo en equipo y con muy buena predisposición de todas las partes", explicó.



Uno de esos aspectos centrales que se acordó es cómo se van a realizar los pasos de la conexión vial por los dos cursos de agua en Santa Fe: el acceso al actual Puerto, y el Riacho Santa Fe (o canal de derivación sur). "El cruce del Riacho, que es el que ingresa a la ciudad a la altura de la avenida de la Constitución -lindero al Parque de la Constitución-, va a ser a través de un puente fijo. Y el que atraviesa el canal de acceso al Puerto, va a ser un puente móvil, tipo levadizo, para no interrumpir la navegación de los buques más grandes", indicó Corral.



En ese sentido, comentó que esta definición fue analizada junto a los técnicos de transporte y vías navegables, porque "necesitamos que puedan ingresar los barcos que actualmente operan en la Shell, los buques para cargas de contenedores, e incluso barcos de gran calado que podrían seguir ingresando ya que se trata de un puente móvil".



Corral detalló que "también se definió la altura que tendrá ese puente para que se tenga que abrir la menor cantidad de veces posibles, porque cada vez que se abre se detiene el tránsito fundamentalmente de camiones, ya que el tránsito particular tendrá como prioridad la circulación por la 168". Con estas definiciones, el equipo técnico de Vialidad Nacional hará los análisis específicos para avanzar en el proyecto ejecutivo.



Tercer carril

Por otra parte, el Intendente santafesino confirmó que se aprobó la factibilidad de ampliar a tres carriles la Circunvalación Sur: "Al derivar toda la carga pesada por ese lugar, los análisis de tráfico mostraban que la circulación podría haberse visto saturada en 10 años. Por ese motivo, se realizaron estudios que demuestran que es factible incorporar un tercer carril, algo que había sido solicitado especialmente por la ciudad".



Para Corral, "esta es la manera de trabajar: el Gobierno nacional, las dos provincias, los dos municipios, juntos en una mesa, pensando en el desarrollo del futuro, porque estas son obras para las próximas generaciones", valoró. En ese sentido, agradeció el trabajo realizado por Pablo Jukic, de la secretaría de Transporte de Provincia, "que estuvo muy activo en este tema y atento a las necesidades de la ciudad de Santa Fe".



El Jefe Comunal se mostró muy entusiasmado por la obra, que "nos va a dejar un segundo acceso a la ciudad, muy práctico, no sólo desde Paraná, sino también para los vecinos de la Costa y la Ruta 1".



Además, evaluó que "la ventaja de esta traza es que es está pensada en el marco de un plan estratégico de obras de la ciudad, con lo cual implica también un avance para el proyecto del traslado del Puerto, y nos resuelve el futuro acceso a la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales".



Por Santa Fe, además del intendente José Corral concurrió a la reunión la Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Valsagna, y el secretario de Obras Públicas, Ricardo Alcaraz. También participaron por la Provincia de Santa Fe, Pablo Jukic, secretario de Transporte y su equipo, y por la Provincia de Entre Ríos, Luis Benedetto, ministro de Planeamiento e Infraestructura y equipo. Del Gobierno Nacional, participaron Juan Manuel Campana, director de Ingeniería y Operaciones de Vialidad Nacional y el equipo técnico que está liderando el proyecto, además de la subsecretaria de Planificación del Transporte de Cargas y Logística, Carmen Polo; el Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder.