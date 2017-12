Dieron a conocer el listado de las autoridades judiciales durante la feria

El lunes 1º de enero próximo comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 31 de este mes.



Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por Magistrados, Funcionarios y empleados que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-MESA (6372), según se informó desde el STJ a través de un comunicado.



En Paraná y en Concordia, funcionarán regularmente las Mesas de Atención Permanente, durante las 24 horas del día. El servicio se brindará mediante guardias rotativas que permitirán proporcionar los datos judiciales que la ciudadanía requiera, recibir y adjudicar denuncias radicadas en organismos prevencionales, tramitar exhortos del fuero penal, y recepcionar, registrar y proporcionar, antecedentes penales.



En cuanto a las Autoridades de Feria, el STJ, junto a la Procuración y la Defensoría Gral. de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos, durante el receso, los siguientes Magistrados y Funcionarios:





Vocales del Superior Tribunal de Justicia y sus Salas, y de las Cámaras



Presidente: Dr. Bernardo I. R. Salduna -del 1 al 31.1.2018.-



Vocales: Dres. Claudia M. Mizawak -del 1 al 31.1.2018.-

Susana E. Medina de Rizzo -del 1 al 15.1.2018.-

Eduardo R. Carbó -del 16 al 31.1.2018.-



Secretarias: Dras. Noelia Ríos -del 1 al 14.1.2018.-

Andrea F. Giusti -del 15 al 21.1.2018.-

Yanina Yzet -del 22 al 31.1.2018.-



Procurador Gral.: Dres. Alejandro Canepa -del 1 al 12.1.20118.-

Álvaro Pierola -del 13 al 15.1.2018.-

Rosa Álvez Pinheiro -del 16 al 31.1.2018.-



Defensoría General:

Dres. Maximiliano Francisco Benítez -del 1 al 7.1.2018.-

María Lucrecia Sabella -del 8 al 14.1.2018.-



Paraná



Unidad Fiscal de Atención Primaria:

Dres. Álvaro Pierola -del 11 al 14.1.2018.-

Martín Abrahan -del 15 al 31.1.2018.-



Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual:

Dres. Fernanda Ruffatti -del 1 al 12.1.2018.-

María Eugenia Shmith -del 1 al 2.1.2018.-

Leandro Dato -del 9 al 23.1.2018.-

Valeria Vilchez -del 16 al 26.1.2018.-

Aranzazú Barrandeguy -del 23 al 31.1.2018.-

María Eugenia Shmith -del 29 al 31.1.2017.-



Sub Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes:

Dres. Viviana Ferreyra -del 1 al 10.1.2018.-

Sandra del M. Terreno -del 10 al 21.1.2018.-

Juan Francisco Malvasio -del 21 al 31.1.2018.-



Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas:

Dres. Franco Bongiovanni -del 1 al 3.1.2018.-

Paola Farino -del 3 al 7.1.2018.-

Melisa Saint Paul -del 7 al 11.1.2018.-

Martín Wasinger -del 11 al 15.1.2018.-

Jimena Ballesteros -del 15 al 19.1.2018.-

Iván Yedro -del 19 al 23.1.2018.-

Cristian Giunta -del 23 al 27.1.2018.-

Evangelina Santana -del 27 al 31.1.2018.-

Cristian Giunta -el 31.1.2018.-



Unidad Fiscal de Investigación y Litigación:

Dres. Álvaro Pierola -del 1 al 10.1.2018.-

Patricia Yedro -del 1 al 15.1.2018.-

Martín Wasinger -del 11 al 21.1.2018.-

Juan Francisco Malvasio -del 21 al 31.1.2017.-

Ignacio Aramberry -del 21 al 31.1.2018.-



Defensora Pública en materia de Casación Penal:

Dra. María Lucrecia Sabella -del 1 al 7.1.2018.-



Defensor Público en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Dr. Ignacio José Mullor -del 15 al 31.1.2018.-



Defensor Público en materia Civil:

Dres. Noelí Gabriela Ballhorst -del 1 al 7.1.2018.-

Fabricio Daniel Patat -del 8 al 15.1.2018.-

María Marcela Piterson -del 16 al 26.1.2018.-

Pablo Andrés Conti -del 27 al 31.1.2018.-



Defensor Público en materia Penal:

Dres. Emiliana Cozzi -del 1 al 2.1.2018.-

Juan Hipólito Carlín -del 1 al 2.1.2018.-

María Fernanda Álvarez -del 3 al 7.1.2018.-

Juan Ignacio Lazzaneo -del 3 al 7.1.2018.-

Jorge Gabriel Sueldo -del 8 al 20.1.2018.-

Jorge Luis Balbuena -del 8 al 14.1.2018.-

Mariana Montefiori -del 15 al 20.1.2018.-

Sebastián Lescano -del 21 al 28.1.2018.-

Fernando Callejo -del 21 al 26.1.2018.-

Jorge Luis Balbuena -del 27 al 29.1.2018.-

Juan Hipólito Carlín -del 29 al 31.1.2018.-

Emiliana Cozzi -del 30 al 31.1.2018.-



Defensores Público en materia Penal de Niñas, Niños y Adolescentes:

Dres. Miguel Ángel Fernández -del 1 al 9.1.2018.-

María Laura Mendoza López -del 10 al 19.1.2018.-

Susana M. Carnero -del 20 al 31.1.2018.-



Jueces en materia Penal:

Dres. Mauricio Mayer -del 1 al 7.1.2018.-

Susana Paola Firpo -del 8 al 15.1.2018.-

José E. Ruhl -del 16 al 23.1.2018.-

Ricardo Bonazzola -del 24 al 31.1.2018.-



Jueces en lo Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Paraná, Crespo, Cerrito, Hasenkamp, Hernandarias, María Grande, Viale, Pueblo Brugo, Seguí, San Benito, Oro Verde y Villa Urquiza:

Dres. Juan Carlos Coglionese -del 1 al 7.1.2018.-

Roberto Croux -del 8 al 15.1.2018.-

Silvina A. Rufanach -del 16 al 24.1.2018.-

Ángel L. Moia -del 25 al 31.1.2018.-



Juezas de Familia:

Dras. Rosario Moritan -del 1 al 15.1.2018.-

Claudia Lafferriere -del 16 al 31.1.2018.-



Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Dres. Marina E. Barbagelata -del 1 al 7.1.2018.-

Pablo Vírgala -del 8 al 14.1.2018.-

Cecilia Bértora -del 15 al 31.1.2018.-



Médicos de Tribunales:

Dres. Luis E. Molteni -del 1 al 10.1.2018.-

Luis L. Moyano -del 11 al 20.1.2018.-

Luis E. Molteni -del 21 al 31.1.2018.-



Concepción del Uruguay



Vocales en materia Penal: Dres. Rubén A. Chaia -del 1 al 6.1.2018.-

Alberto J. Seró -del 7 al 12.1.2018.-

María Evangelina Bruzzo -13 al 18.1.2018.-

Mariano Martínez -del 19 al 24.1.2018.-

Fabián B. López Moras -del 25 al 31.1.2018.-



Vocales en materia Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo:

Dres. Carlos F. Tepsich -del 1 al 6.1.2018.-

María Fernanda Erramuspe -del 7 al 11.1.2018.-

Jorge A. Pirovani -del 12 al 17.1.2018.-

Mariano A. López -del 18 al 24.1.2018.-

Federico Lacava -del 25 al 31.1.2018.-



Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral, y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza (quienes del 16.1.2018 al 31.1.2018 tendrán también competencia Penal):

Dres. Mariela Perdiguero -del 1 al 8.1.2018.-

Máximo A. Mir -del 9 al 14.1.2018.-

Juan José Ardoy -del 15 al 19.1.2018.-

Gastón Agotegaray -del 20 al 31.1.2018.-



Jueza Penal: Dra. Alejandrina Herrero -del 1 al 15.1.2018.-



Jueces de Familia y Penal de Menores:

Dres. Cándido H. Torres -del 1 al 10.1.2018.-

Dante A. Command -del 11 al 25.1.2018.-

Javier A. Cottet -del 26 al 31.1.2018.-



Fiscales de Cámara:

Dres. Gustavo Días -del 1 al 7.1.2018.-

Fernando Lombardi -del 8 al 14.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Melisa Ríos -del 1 al 2.1.2018.-

Mario Schreiner -del 1 al 3.1.2018.-

María Occhi -del 3 al 14.1.2018.-

Juan Pablo Gile del 3 al 9.1.2018.-

Melisa Ríos ?del 10 al 16.1.2018.-

Ana María Presas ?del 13 al 15.1.2018.-

Mario Schreiner ?del 15 al 19.1.2018

Fernando Martínez Uncal ?del 16 al 31.1.2018.-

Ana María Presas ?del 20 al 26.1.2018.-

Gabriela Seró ?del 24 al 30.1.2018.-

Mariano Budasoff ?del 26 al 31.1.2018.-

Juan Pablo Gile ?el 31.1.2018.-



Defensores Público en materia Penal:

Dres. Romina Alejandra Pino ?del 1 al 10.1.2018.-

Nicolás José Gazali ?del 11 al 20.1.2018.-

Valeria Mabel Irel ?del 21 al 31.1.2018.-



Defensor Público en materia Civil:

Dres. Celina Itati Ansaldi ?del 1 al 14.1.2018.-

Daniel Ezequiel Cottonaro ?del 15 al 31.1.2018.-



CONCORDIA



Vocales en materia Penal: Dres. Alberto Funes Palacios ?del 1 al 5.1.2018.-

Carolina López Bernis ?del 6 al 10.1.2018.-

Aníbal Lafourcade -del 11 al 15.1.2018.-

Edwin Ives Bastian -del 16 al 20.1.2018.-

Silvia I. Gallo -del 21 al 26.1.2018.-

Martín F. Carbonell -del 27 al 31.1.2018.-



Vocales en materia Civil y Comercial y Laboral:

Dres. Ricardo I. Moreni -del 1 al 10.1.2018.-

Justo José de Urquiza -del 11 al 15.1.2018.-

Estella Méndez Castells -del 16 al 20.1.2018.-

Gregorio Martínez -del 21 al 26.1.2018.-

Héctor R. Galimberti -del 27 al 31.1.2018.-



Jueces en materia Penal:

Dres. Darío Perroud -del 1 al 16.1.2018.-

Pablo Garrera Allende -del 17 al 31.1.2018.-



Jueces en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande:

Dres. Julio C. Marcogiuseppe -del 1 al 16.1.2018.-

Alejandro D. Rodríguez -del 17 al 31.1.2018.-



Jueces de Familia y Penal de Menores:

Dres. Raúl E. Tomaselli -del 1 al 16.1.2018.-

Rodolfo G. Jáuregui -del 17 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Martín Núñez -del 1 al 7.1.2018.-

Juan Pablo de Giambatista -del 1 al 7.1.2018.-

José Daniel Costa -del 1 al 10.1.2018.-

Germán Dri -del 8 al 14.1.2018.-

María José Fonseca -del 8 al 14.1.2017.-

Julia Rivoira -del 15 al 21.1.2018.-

José Arias -del 15 al 28.1.2018.-

Mauricio Guerrero -del 22 al 28.1.2018.-

Mariana Elías -del 22 al 31.1.2018.-

Darío Mautone -del 29 al 31.1.2018.-

Martín Scattini -del 29 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos en materia Penal:

Dres. María del Lujan Giorgio -del 1 al 5.1.2018.-

Jorge Sebastián Tito -del 6 al 8.1.2018.-

Eduardo J. Garay -del 9 al 15.1.2018.-

Joaquín F. Garaycoechea -del 16 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos en materia Civil:

Dres. Diego Carlos Ponce -del 1 al 14.1.2018.-

María Elena Badaró -del 15 al 31.1.2018.-



Gualeguay



Vocales en materia Penal: Dres. Roberto J. Cadenas -del 1 al 15.1.2018.-

María Angélica Pivas -del 16 al 31.1.2018.-



Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz de Gualeguay y Galarza:

Dres. Mónica Rerraza -del 1 al 5.1.2018.-

Teresita Ferreyra -del 6 al 24.1.2018.-

Fabián Morahan -del 25 al 31.1.2018.-



Jueces en materia Penal: Dres. Ignacio Telenta -del 1 al 15.1.2018.-

Alejandra M. C. Gómez -del 16 al 31.1.2018.-



Juez de Familia y Penal de Menores: Dr. Pablo M. Guercovich -del 1 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales:

Dres. Josefina Beheran -del 1 al 10.1.2018.-

Jorge Luis Gutierrez -del 11 al 20.1.2018.-

Eduardo Santo -del 21 al 31.1.2018.-



Defensoras Públicas:

Dras. María Belén Lardit -del 1 al 15.1.2018.-

Susana Pompeya Alarcón -del 16 al 31.1.2018.-



Gualeguaychú



Vocales en materia Civil y Comercial y Laboral:

Dres. Vicente M. Romero -del 1 al 7.1.2018.-

Alberto A. Welp -del 8 al 15.1.2018.-

Gustavo Britos -del 16 al 21.1.2018.-

Ana Clara Pauletti -del 22 al 31.1.2018.-



Vocales en materia Penal:

Dres. Arturo E. Dumón -del 1 al 11.1.2018.-

Mauricio Derudi -del 12 al 21.1.2018.-

Alicia C. Vivian -del 22 al 31.1.2018.-



Jueces en materia Penal:

Dres. Guillermo Bire -del 1 al 15.1.2018.-

Mario Figueroa -del 16 al 31.1.2018.-



Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque:

Dres. Luis Javier Frosch -del 1 al 15.1.2018.-

Marcelo Arnolfi -del 16 al 31.1.2018.-



Jueces de Familia y Penal de Menores:

Dres. Susana G. Rearden -del 1 al 9.1.2018.-

Héctor D. Vasallo -del 10 al 16.1.2018.-

María Lucía Roko -del 17 al 31.1.2018.-



Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Dra. Elena M. Vicari -del 1 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Martín Gil -del 1 al 10.1.2018.-

Facundo Álvarez -del 1 al 7.1.2018.-

Lucas Pascual -del 8 al 14.1.2018.-

Sergio Rondoni Caffa -del 11 al 20.1.2018.-

Natalia Bartolo -del 15 al 21.1.2018.-

Martina Cedres -del 21 al 31.1.2018.-

Lucrecia Lizzi -del 22 al 28.1.2018.-

Carolina Costa -del 29 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos en materia Penal:

Dres. Pablo R. Ledesma -del 1 al 10.1.2018.-

Pablo Alberto Ronconi -del 11 al 20.1.2018.-

Leonardo Martín Clapier -del 21 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos en materia Civil:

Dres. Sandra María Re -del 1 al 7.1.2018.-

Pablo Omar Pattini -del 8 al 14.1.2018.-

Nelson Golly -del 15 al 31.1.2018.-



Villa Paranacito (Islas del Ibicuy)



Jueces en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas:

Dres. Agustín A. Weimberg -del 1 al 7.1.2018.-

Abel Alfredo Rodríguez -del 8 al 15.1.2018.-

Emanuel Martínez Garbino -del 16 al 31.1.2018.-



Fiscales:

Dres. Facundo Álvarez -del 1 al 7.1.2018.-

Lucas Pascual -del 8 al 14.1.2018.-

Pablo M. Obaid -del 15 al 31.1.2018.-

Defensores Públicos en materia Penal:

Dres. Pablo R. Ledesma -del 1 al 10.1.2018.-

Pablo Alberto Ronconi -del 11 al 15.1.2018.-

Eduardo Nicolás Sánchez Elgue -del 16 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos en materia Civil:

Dres. Sandra María Re -del 1 al 7.1.2018.-

Pablo Omar Pattini -del 8 al 14.1.2018.-

Nelson Golly -el 15.1.2018.-

Eduardo Nicolás Sánchez Elgue -del 16 al 31.1.2018.-



La Paz



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y de Paz, de La Paz, Bovril y Santa Elena:

Dres. Diego Rodríguez -del 1 al 10.1.2018.-

Silvia Alicia Vega -del 11 al 20.1.2018.-

Raúl Damir Flores -del 21 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Oscar Sobko -del 1 al 13.1.2018.-

Facundo J. Barbosa -del 14 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos:

Dres. Martín Millán -del 1 al 15.1.2018.-

Fernando Daniel Baez -del 16 al 31.1.2018.-



Feliciano



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, Familia, Menores y de Paz:

Dres. Emir G. Artero -del 1 al 20.1.2018.-

Carlos A. Pellichero -del 21 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales: Dres. Ricardo Temporetti -del 1 al 10.1.2018.-

María Beatriz Garrahan -del 11 al 31.1.2018.-



Defensora Pública: Dra. María Cecilia Miguel -del 1 al 31.1.2018.-



Nogoyá



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral y de Paz, de Nogoyá, Hernández y Lucas González:

Dres. Juan Pablo Orlandi -del 1 al 10.1.2018.-

Américo D. Luna -del 11 al 20.1.2018.-

Gustavo A. Acosta -del 21 al 31.1.2018.-



Juezas de Familia y Penal de Menores:

Dras. María A. Cantaberta -del 1 al 14.1.2018.-

María Andrea Cavagna -del 15 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales:

Dres. Guillermo Federico Uriburu -del 1 al 15.1.2018.-

Rodrigo Molina -del 16 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos:

Dres. Oscar Eduardo Rossi -del 1 al 15.1.2018.-

María de los Ángeles Banno -del 16 al 31.1.2018.-



Victoria



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y de Paz:

Dres. José A. Calleja -del 1 al 15.1.2018.-

Juan E. Lloveras -del 16 al 31.1.2018 (del 20 al 31.1.2018 de Familia).-

Luis Francisco Márquez Chada -del 20 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Gamal Taleb -del 1 al 15.1.2018.-

Flavia Villanueva -del 1 al 21.1.2018.-

Eduardo Guaita -del 16 al 31.1.2018.-

Fernando Martínez -del 22 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos:

Dres. María Natalia Smaldone -del 1 al 15.1.2018.-

Marcelo Santiago Balbi -del 16 al 31.1.2018.-



Villaguay



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral y de Paz, de Villaguay, Villa Clara y Villa Clara y Gdor. Domínguez:

Dres. Santiago C. Petit -del 1 al 13.1.2018.-

Fátima Polizzi -del 14 al 17.1.2018.-

Alfredo Eguiazú -del 18 al 31.1.2018.-



Juezas de Familia y Penal de Menores:

Dras. María Luciana Florentín -del 1 al 13.1.2018.-

Fátima Polizzi -del 14 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales: Dres. Mauro R. Quirolo -del 1 al 5.1.2018.-

Juan M. Pereyra -del 6 al 17.1.2018.-

Nadia Benedetti -del 12 al 28.1.2018.-

Mauro R. Quirolo -del 26 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos:

Dres. María Victoria Federik -el 1.1.2018.-

Andrés Carubia -del 2 al 17.1.2018.-

María Victoria Federik -del 18 al 31.1.2018.-



Rosario del Tala



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral y de Paz, de Rosario del Tala, Maciá y Mansilla:

Dres. Lautaro Caballero -del 1 al 14.1.2018.-

Silvina G. Cabrera -del 15 al 31.1.2018.-



Jueces de Familia y Penal de Menores:

Dres. Paulo H. Tamaño -del 1 al 14.1.2018.-

María Florencia Navarro -del 15 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Samuel E. Rojkin -del 1 al 16.1.2018.-

María Albertina Chichi -del 17 al 31.1.2018.-



Defensoras Públicas:

Dras. Débora Vanesa Cosatti -del 1 al 16.1.2018.-

Lucila Del Vall -del 17 al 31.1.2018.-



Diamante



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral y de Paz, de Diamante y Gral. Ramírez:

Dres. Jorge A. Barbagelata Xavier -del 1 al 15.1.2018.-

Virginia O. Correnti -del 16 al 31.1.2018.-



Juezas de Familia y Penal de Menores:

Dras. Julieta Gherardi -del 1 al 15.1.2018.-

Ana C. Quinteros Fagetti -del 16 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Gilberto Robledo -del 1 al 31.1.2018.-

María Florencia Acuña -del 1 al 24.1.2018 y del 27 al 31.1.2018.-



Defensora Pública: Dra. Estella Maris Peralta -del 1 al 31.1.2018.-



Federación



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral y de Paz:

Dres. Mariano Morahan -del 1 al 15.1.2018.-

Francisco R. Ledesma -del 16 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dras. María J. Penón Busaniche -del 1 al 15.1.2018.-

Fanny Kern -del 16 al 31.1.2018.-



Defensor Público: Dr. Juan José María Giorgio -del 1 al 31.1.2018.-



Colón



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, de Familia y de Paz de Colón, Villa Elisa, San José y Ubajay:

Dres. Arieto Alejandro Ottogalli -del 1 al 8.1.2018.-

Natalia Céspedes -del 9 al 16.1.2018.-

María Natalia Errecart -del 17 al 24.1.2018.-

María José Diz -del 25 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Micaela Di Pretoro -del 1 al 9.1.2018.-

Juan Carlos Benítez -del 1 al 14.1.2018.-

Alejandro Martín Perroud -del 15 al 31.1.2018.-

Juan Sebastián Blanc -del 15 al 31.1.2018.-

Micaela Di Pretoro -del 27 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos:

Dres. Gustavo Augusto Goyeneche -del 1 al 12.1.2018.-

Carlos Fabián Scelzi -del 13 al 31.1.2018.-



San Salvador



Jueces en materia Penal, Civil y Comercial, Laboral y de Paz:

Dres. Ricardo Larocca -del 1 al 15.1.2018.-

Celina T. Salina Rey -del 16 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales:

Dras. Rosana Luggren -del 1 al 31.1.2018.-

María Clara Mondragón Pafundi -del 16 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos en materia Penal:

Dres. Alejandro María Giorgio -del 1 al 13.1.2018.-

Joaquín F. Garaycoechea -del 14 al 15.1.2018.-

María Rosa Corsini -del 16 al 31.1.2018.-



Defensores Públicos en materia Civil:

Dres. Diego Carlos Ponce -del 1 al 15.1.2018.-

María Elena Badaró -el 15.1.2018.-

María Rosa Corsini -del 16 al 31.1.2018.-



Federal



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral y de Paz, de Federal y Sauce de Luna:

Dres. Luis María Quiroz -del 1 al 11.1.2018.-

María Soledad Villalonga -del 12 al 21.1.2018.-

Omar Javier Ovando -del 22 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales: Dres. Eduardo Mondragón -del 1 al 16.1.2018.-

Eugenia Molina -del 17 al 31.1.2017.-



Defensores Públicos:

Dres. María del Carmen Molares -del 1 al 16.1.2018.-

José Mandil -del 17 al 31.1.2018.-



Chajarí



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, de Familia y de Paz, de Chajarí y San Jaime de la Frontera:

Dres. José Luis Lena -del 1 al 7.1.2018.-

Eduardo E. Degano -del 8 al 15.1.2018.-

Griselda M. Moscatelli -del 16 al 31.1.2018 (con competencia exclusiva en Familia del 26 al 31.1.2018).-

Mariano Velasco -del 26 al 31.1.2018.-



Agentes Fiscales: Dres. Maximiliano Larocca Rees -del 1 al 14.1.2018.-

Gustavo E. Confalonieri -del 15 al 31.1.2018.-



Defensoras Públicas:

Dras. Miriam Fátima Larocca -del 1 al 16.1.2018.-

Silvia Beatriz Ghiorzo -del 17 al 31.1.2018.-