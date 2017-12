Confirmaron nuevas cesantías de trabajadores en dependencias nacionales

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable notificó a 24 trabajadores que sus contratos no serán renovados, en el marco de una serie de cesantías en distintas dependencias del sector público.



La mayoría de los empleados se desempeña en la sede central, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hay despedidos en las provincias de Salta, Tucumán y Formosa.



En La Plata, los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que maneja licitaciones para escuelas y jardines de infantes, tomaron su edificio ante la no renovación de un centenar de contratos.



Mientras tanto, los delegados de la Televisión Digital continúan las negociaciones por la reubicación de los 160 despedidos de TDA Contenidos.



Según cálculos de los gremios del sector, el número de estatales echados llega a unos 600 en lo que va de diciembre.



En las últimas horas se sumaron dos despidos en Radio Nacional y un número todavía no determinado en la planta de Azul de Fabricaciones Militares, donde se registró un fuerte operativo de seguridad, publicó el diario Página 12.



La semana pasada hubo 35 despidos en la planta de Fray Luis Beltrán y 15 en la sede central de Fabricaciones Militares. Y la anterior, 30 en la Fábrica de Villa María y 29 en Río Tercero.