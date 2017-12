Cristina: "Haré todo para que en 2019 otro argentino esté en Casa Rosada"

La senadora Cristina Kirchner convocó a todo el peronismo y fuerzas aliadas a trabajar en el armado de un espacio político "amplio y generoso" para lograr que "el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada, sin importar quién"."Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para contribuir para lograr que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo. No me importa quién", apuntó la mandataria durante un acto en Avellaneda junto al intendente Jorge Ferraresi.Y, acto seguido, pidió "tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparse tanto por el nombre de quién" tome ese lugar "sino qué va a hacer", es decir "garantizar que quien ocupe nuevamente el nombre del pueblo la Casa Rosada vaya a respetar el mandato popular"."Eso es lo más importante que tenemos que lograr. Para eso les pido que seamos lo suficientemente inteligentes, generosos y solidarios. Porque no quiero irme de esta vida sin volver a ver alegre a la gente. ¡Y lo vamos a hacer! ¡Vamos a construir una alternativa política que permita esto!", enfatizó.Además, en medio de durísimas críticas a la gestión del presidente Mauricio Macri, Cristina Kirchner insistió en que "más allá del propio origen peronista, no solamente los que tienen la misma historia deben ser protagonistas" del nuevo tiempo político de cara a las presidenciales de 2019."¡Tenemos que abrirnos a todos! Lo más importante no va a ser el nombre sino lograr una fuerza y una organización política que no se termine en una sola persona sino que le garantice a los ciudadanos que quien llegue a la Casa Rosada en su nombre no los traicione. Son ustedes los que tienen que movilizarse y defenderse. Si ustedes se organizan y se movilizan y se defienden son invencibles. Por eso les pido mucha solidaridad y organización", apuntó ante la militancia.Y agregó: "Nos duele mucho lo que está pasando pero es necesario también desde Unidad Ciudadana y de los distintos sectores del peronismo y no peronismo también seguir construyendo una alternativa para que en 2019 un compañero o compañera llegue a la Rosada".En su discurso, la ex presidenta cuestionó en duros términos el rumbo económico del Gobierno, dijo que "tenemos grandes problemas que no resuelven sino profundizan hasta límites intolerables" y agregó: "No se entiende lo que están haciendo"."Por momento uno piensa que son inútiles... pero en realidad saben lo que están haciendo: esto es lo que quieren hacer porque piensan que los pobres deben ser más pobres y los ricos más ricos. Están transfiriendo recursos de los sectores que menos tienen y los sectores medios a los más concentrados", apuntó.Y completó: "Nosotros podemos habernos equivocado pero siempre cuando tomamos una decisión lo hicimos pensando en el conjunto de la ciudadanía. Hoy yo no quiero que esta historia termine como tantas veces termino la historia de nuestra país. Que tras 12 años de inclusión social y desendeudamiento, lo sucedan 20 años de traiciones y de ir para atrás".