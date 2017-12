Sociedad Rural Argentina destacó proyecto de Ley de Fitosanitarios

Política Ambientalistas cuestionan la ley de agroquímicos aprobada en el Senado

Política Tiene media sanción el proyecto que regula la aplicación de fitosanitarios

"Lo más interesante que tiene es que es una ley más moderna, más amplia, considera una mayor cantidad de situaciones; calculo que es una ley que va a traer tranquilidad a la comunidad más que nada y a los productores nos obligará a ser más precisos y exactos en nuestro trabajo", señaló Mauricio Sordelli, de la Sociedad Rural Argentina, consultado sobre la media sanción que le dio el Senado a una nueva ley de fitosanitarios."Lo veo como un paso adelante", definió el director suplente de la entidad en la provincia y reconoció que el actual es "un momento de mucha sensibilidad con los temas de medio ambiente y de buenas prácticas". En ese marco, defendió: "Los agricultores sabemos que haciendo las cosas bien no vamos a tener que tener problemas"."Hay gente que le tiene terror a las nubes de agroquímicos y ven algunos problemas donde no hay", continuó para aseverar finalmente que "el desarrollo agrícola de Entre Ríos ha sido amigable. No ha habido inconvenientes graves; por supuesto que hay que estar atentos y hacer las cosas bien", completó. (APF)