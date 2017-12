Se presentó un libro que cuenta "los orígenes del Poder Judicial entrerriano"

En un acto realizado este jueves, la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Claudia Mizawak presentó el libro titulado "Historia Institucional del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos - 1573 - 2017" que es el resultado de un trabajo conjunto entre el Superior Tribunal de Justicia, el CONICET y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En la ceremonia se realizó un reconocimiento a quienes colaboraron en la concreción de la obra.Mizawak estuvo acompañada por el Vicepresidente del Alto Cuerpo, Dr. Bernardo Salduna, quien tuvo a su cargo la coordinación del equipo encargado de la elaboración del libro, y de los Vocales, Dr. Germán Carlomagno, Dra. Leonor Pañeda, Dr. Juan Smaldone y Dr. Emilio Castrillón."Este proyecto nació en 2015 con la suscripción de un Convenio marco y otro específico con el Conicet, dispuesto por Acuerdo General del Superior Tribunal. Pero en realidad hubo iniciativas en gestiones anteriores para dejar plasmada la historia de nuestro Poder Judicial, por lo cual era un viejo anhelo que hoy podemos dar por cumplido", sostuvo la titular del STJ."Historia Institucional del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos - 1573-2017" es el resultado de un trabajo que demandó más de dos años y contó con la colaboración de historiadores, investigadores, la contribución de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, de referentes del Colegio de Abogados de Entre Ríos, y de los aportes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.Mizawak agradeció a todos los colaboradores, especialmente a "aquellos cuyo nombre no aparece en el libro pero cuyo aporte ha sido sustancial". En ese sentido, destacó la colaboración de la Directora del Museo de Bellas Artes "Pedro E. Martínez", que permitió la obtención de una serie de fotografías especiales para la ilustración de la portada con la obra "Los Jueces" de Cesáreo Bernaldo de Quiroz."No es el clásico libro de historia, pero es un ambicioso proyecto que cuenta los orígenes del Poder Judicial entrerriano desde la época de la colonia, cuando todavía no hablábamos de Estado pero los pobladores ya tenían que resolver sus diferencias. Es una obra que cuenta cómo se organizó la Justicia entrerriana y que contiene la mirada de ex magistrados, magistrados, funcionarios, empleados y abogados de la provincia sobre aspectos específicos de esa historia institucional", reseñó la titular del STJ.Por su parte, el Dr. Bernardo Salduna agradeció a quienes participaron en el proyecto y destacó que el objetivo del trabajo es "ofrecer una historia de un Poder Judicial que fue señero y ejemplar, con un perfil que hizo enorgullecer a los entrerrianos".El Dr. Darío Barriera, investigador de Conicet y coordinador por dicho organismo en el proyecto de elaboración del libro institucional, envió una salutación y agradecimiento al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.