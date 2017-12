La nieta recuperada 127 es hija de la mendocina María del Carmen Moyano

La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo anunció hoy la recuperación de la nieta número 127, quien es hija de María del Carmen Moyano, una mendocina desaparecida que fue secuestrada junto a su pareja, el sanjuanino Carlos Simón Poblete, ambos militantes en la organización Montoneros, entre abril y mayo de 1977 en la ciudad de Córdoba.Así lo confirmó hoy en una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo su titular, Estela Carlotto, quien precisó que la María del Carmen dio a luz en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ex ESMA, adonde fue trasladada desde La Perla, en Córdoba.Según se informó, María del Carmen estaba embarazada de ocho o nueve meses y, por testimonios de sobrevivientes, fue llevada junto a su pareja a La Perla.Desde allí María del Carmen fue trasladada a la ESMA, a fines de junio de 1977, donde dio a luz una niña atendida por el médico militar del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco.Estela destacó la importancia de que quienes tengan algún dato puedan acercarlo a Abuelas o a la justicia para que pueda haber más reencuentros y le envió un mensaje a la nieta 127: "Esperamos conocerla pronto para abrazarla y acercarla a su historia".Al tomar la palabra, Elsa Poblete, tía de la joven, expresó: "Destacamos la calidez con la que nos han atendido las Abuelas. Recibimos la noticia con mucha alegría y esperanza"."La hemos encontrado gracias a las instituciones y a la sociedad civil. Le damos un mensaje a mi sobrina: vamos a ofrecerle todo el tiempo del mundo para que ella procese su situación. Nosotros la esperamos con los brazos abiertos, con el mismo amor con la que la hemos esperado estos 40 años", señaló."Que ella elija el lugar y la hora para encontrarnos para hablar de amor de familia", sostuvo y le contó que la esperan dos tíos y siete tías y muchas primas que están en San Juan. "A nuestra sobrina le decimos que la esperamos desde hace 40 años. La amamos intensamente", agregó.En tanto, la tía materna Adriana Moyano se mostró muy emocionada: "Desde el viernes que me enteré que no paro de llorar".Por último, los periodistas le preguntaron a Estela por la domiciliaria otorgada al genocida Miguel Etchecolatz: "¿Vale la pena hablar de Etchecolatz en un día de tanta alegría?. Pero hay que hablar porque esto es una de cal y una de arena. No creo que la pase tan tranquilo porque están diciendo muy claramente donde va a esar viviendo. Él tiene mucha información, él sabe donde están nuestros nietos"."Vamos a tratar de frenar esto, con nuestros abogados. Los platenses también por la causa de Julio López. Este ser es muy siniestro, no vamos a bajar los brazos. No vamos a aguantar lo que no merece este pueblo", concluyó.