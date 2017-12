Etchevehere entregó aportes para mejorar "la competitividad de productores"

Justificó el bono que le pagó la SRA

El, estuvo este jueves en Paraná para"Venimos a apoyarlos en lo que ya están haciendo y a reintegrar una inversión al propio riesgo de los productores.", remarcó el funcionario.Se trató de 25 millones de pesos para productores lácteos y citrícolas, y tres millones de pesos para obras de infraestructura para el proceso de tratamiento de la miel.De acuerdo a lo que valoró Etchevehere,, mientras desde el gobierno nacional seguimos trabajando para mejorar la infraestructura, para mejorar el sistema impositivo y tener acuerdos internacionales que hagan que nuestros productos lleguen a la mayor cantidad de góndolas del mundo y poder seguir generando empleo e inversión en los lugares donde producimos".El ministro de Agroindustria de la Nación adelantó que "uno de los mayores desafíos que tenemos, es el de"."Que nuestros hijos no tengan que irse a trabajar a otras provincias porque no haya trabajo donde producimos. Y de esa manera, que es una de las líneas de trabajo que planteó el presidente Macri", remarcó.En la oportunidad, también adelantó que seguirá trabajando con los productores de la región para revertir la situación por la aparición de HLB en plantaciones de la provincia. Anticipó además que desde la cartera que dirige, se enviará al Congreso de la Nación, un proyecto de Ley de Semillas.En la oportunidad, el funcionario se refirió al "bono" que recibió a modo de indemnización, por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), por 500 mil pesos."Mi actividad anterior fue ser presidente de la Sociedad Rural Argentina y desde hace 25 años ese cargo es remunerado porque la entidad pide que se deje la actividad particular del dirigente y para eso se le paga un sueldo para que pueda seguir adelante con su vida", explicó al respecto."Como cualquier actividad profesional que puede desarrollar cualquiera,, como debe ser", subrayó Etchevehere."Es una entidad privada que resolvió esta situación a través de su comisión directiva, y no hay mucho más que explicar", cerró.Cuando se le consultó por lapara determinar si este aporte corresponde o está fuera de los parámetros formales y legales que deben cumplir todos los funcionarios públicos, Etchevehere justificó que "por escrito" le dijeron que"Para aceptar el cargo de ministro, renuncié como presidente y como socio a la Sociedad Rural Argentina, porque a partir de ahora, mi actividad es la de trabajar con absolutamente todas las actividades y todos los eslabones de las cadenas agroindustriales del país", insistió."Me dedico a llevar adelante políticas para que un sector tan importante de la Argentina que genera 60% de las divisas que entran al país, exprese su potencial y tenga la mayor evolución posible", valoró.