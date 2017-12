Negociaciones salariales: Cuánto ofrecerá de aumento la Provincia a estatales

Economía El gobierno sube las metas de inflación al 15 por ciento para 2018

se realizarán las negociaciones salariales con los gremios que nuclean a los empleados estatales entrerriano. Así lo adelantó ael gobernador, Gustavo Bordet. Ante la consulta de este medio, el mandatario ratificó:. Así, dejó entrever que el ofrecimiento rondará el 15 por ciento, según el anuncio que realizó este jueves el gabinete económico nacional en cuanto al porcentaje de inflación previsto para 2018., enfatizó.Asimismo, el gobernador resaltó los pases a planta permanente que se rubricaron en la víspera. "No son empleados nuevos, sino que estaban en situación de contratados desde hace 10 o más años", aclaró. Asimismo, puso de relieve "la regularización de agentes sanitarios o enfermeras que estaban bajo un régimen de suplencia extraordinaria, que es una estabilidad de hecho pero no de derecho, lo cual siempre puede generar algún tipo de zozobra"."Son 5.000 trabajadores que ya estaban y mejoran su status de trabajo", enfatizó. Destacó "el diálogo continuo con los gremios, no sólo en las paritarias como las que tendremos en marzo para acordar salarios"., porque sabemos de las restricciones financieras que tiene la provincia y queremos bajar el déficit fiscal", manifestó Bordet. Y enseguida reveló: "El nivel de crecimiento interanual del empleo público era del 3 por ciento. En 2017 creció solamente el 0,6 por ciento, lo que habla a las claras de que sólo cubrimos las vacantes imprescindibles en salud, educación o seguridad. En el resto estamos trabajando en el control del gasto y mantener las cuentas ordenadas".El gobernador realizó las declaraciones en el marco de una entrega de asistencia crediticia a productores provinciales. "Esto es coronar una gestión que venimos haciendo junto con el gobierno nacional para llegar con la asistencia a múltiples productores de diferentes cadenas de valor de nuestra provincia. Hoy esta asistencia se refleja en créditos que representan 28 millones de pesos que sirven para impulsar nuestras economías, sobre todo en las localidades rurales con pequeños y medianos productores que pueden duplicar sus expectativas de crecimiento".Acotó que "la provincia también cuenta con créditos muy blandos en convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde llevamos ejecutando más de 90 millones de pesos con esta operatoria".Tras expresar que con esto "se busca generar empleo y desarrollo económico", remarcó que "el financiamiento es para capital de trabajo. Habrá más inversión y posibilidades de crecimiento económico".