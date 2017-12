Obras sociales piden a Nación ayuda para sostener el sistema solidario de salud

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos participó de una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y el director ejecutivo del Pami, Sergio Cassinotti, para analizar diversos temas propuestos por la Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que integra la obra social provincial. La creación de la Agencia de Tecnología, Leyes especiales, nuevos medicamentos, prótesis, judicialización de la salud y preservación del sistema solidario, fueron los temas de la agenda.



El presidente de Iosper, Fernando Cañete, también secretario de Cosspra, valoró el encuentro como "muy positivo", y señaló que "la reunión fue solicitada por Cosspra para dialogar con Rubinstein y Cassinotti sobre aspectos que hacen al trabajo en conjunto de Nación y las obras sociales provinciales, con vistas a 2018. También se analizó la posibilidad de crear una mesa de debate conjunta de la seguridad social y las obras sociales provinciales".



Cañete precisó que le hicieron saber al ministro de Salud que si no se crea a la brevedad la Agencia de Evaluación de Tecnología en Salud (Agnet), "se estará poniendo en riesgo el sistema solidario, porque los avances tecnológicos, el alto costo de la industria del medicamento, y los lobbys de los sectores empresariales, a quienes no les interesa la evaluación del costo beneficio, permitirían que entre pocos afiliados se lleven el 20 por ciento mensual del presupuesto de todos los demás".



El titular de Iosper precisó que le hicieron saber al ministro de Salud que si no se crea a la brevedad la Agencia de Evaluación de Tecnología en Salud (Agnet), "se estará poniendo en riesgo el sistema solidario, porque los avances tecnológicos, el alto costo de la industria del medicamento, y los lobbys de los sectores empresariales, a quienes no les interesa la evaluación del costo beneficio, permitirían que entre pocos afiliados se lleven el 20 por ciento mensual del presupuesto de todos los demás".



Si se crea la Agnet, estaría encargada de evaluar la incorporación a las coberturas de drogas, aparatos, procedimientos y la aplicación de las nuevas tecnologías.



Otro de los temas analizados en el encuentro fue el excesivo aumento de los precios de los medicamentos. "Hemos soportado en estos dos últimos años, el excesivo aumento de los precios de los medicamentos, a lo que hay que sumar la cobertura por aplicación de las leyes especiales y la judicialización a través de amparos", dijo.



Otros temas tratados



El impacto del crecimiento oncológico, la sanción de leyes especiales para cubrir determinadas patologías y la alta judicialización de la salud, son otros temas analizados en el encuentro de este miércoles.



El titular de Iosper explicó que, si bien es cierto que las obras sociales sindicales pueden cubrir las Leyes Especiales, "porque reciben el reintegro del Sistema Único de Reintegro (SUR), instrumentado por la Superintendencia de Servicios de Salud para administrar los fondos para el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto económico (ex Administración de Programas Especiales -APE-), la única fuente de financiamiento que tiene nuestra obra social Iosper es el aporte de los trabajadores y la contribución patronal, no tiene recupero de ningún organismo nacional".



Párrafo aparte dedicó el funcionario a la situación que se genera por los amparos que reciben las obras sociales, cada vez con mayor asiduidad, "lo que nos obliga a realizar coberturas de distinta naturaleza. La judicialización de la salud es una nueva enfermedad del sistema sanitario", ironizó Cañete, y destacó que "tiene su etiología en la conflictividad social, las demandas sin límites y la connivencia de profesionales e instituciones de la salud y de la justicia. Su cuadro clínico se basa en la falta de respeto por la evidencia científica, el desentendimiento de los consensos internacionales y nacionales, no respetando muchas veces a los organismos reguladores, en este caso, Iosper".



Más aportes



Presidentes y directores de las obras sociales presentaron a las autoridades nacionales un balance del trabajo realizado por Cosspra durante 2017 y consensuaron profundizar el trabajo que el Consejo viene realizando a través de su Observatorio de la Seguridad Social Provincial, para avanzar en los temas centrales de gestión apoyándose en esta herramienta que evalúan como "muy poderosa".



Del encuentro participaron, además de Entre Ríos, representantes de las provincias de Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chaco y La Pampa.