Cristina: "Extorsionan a legisladores para alterar la voluntad del Parlamento"

En su regreso a la Cámara alta, la senadora Cristina Kirchner planteó hoy una cuestión de privilegio para manifestar su rechazo al pedido judicial de desafuero en su contra en la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA, pedido al que consideró como "un avasallamiento de la representación política institucional"."Los fueros no son de los legisladores, son de este cuerpo. El Parlamento a través de los fueros, que tienen una raigambre histórica, quiere custodiar que la votación y la voluntad no sea alterada por elementos de la política", indicó la ex presidenta durante su prolongada exposición."Lo que aquí se está haciendo es vulnerar la representación que las instituciones deben tener", agregó la legisladora.La senadora nacional Cristina de Kirchner planteó una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión especial en la que se tratará el Presupuesto 2018 para manifestar su rechazo al pedido judicial de desafuero en su contra en la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA, pedido al que consideró como "un avasallamiento de la representación política institucional"."Esta Cámara puede tratar el desafuero, que no se trate porque no hay comisión es un argumento que se derrumba, no hace falta ninguna comisión", dijo la exmandataria en la Cámara Alta."Los fueros no son de los legisladores, son de este cuerpo. El Parlamento a través de los fueros, que tienen una raigambre histórica, quiere custodiar que la votación y la voluntad no sean alteradas por elementos de la política", argumentó la senadora.Al mismo tiempo, Cristina mantuvo un cruce con la vicepresidenta Gabriela Michetti, al defender la firma del Memorando de Entendimiento con Irán. "Fue firmado de acuerdo a las atribuciones que marca la Constitución y fuera remitido al Parlamento para su tratamiento. Fue tratado, debatido y aprobado en sesiones públicas del Parlamento", sostuvo la expresidenta.Por otro lado, y al inicio de su discurso, la ex mandataria afirmó que "hay una utilización del Poder Judicial para estigmatizar a la oposición", y consideró que "se produce una situación de 'Lawfare', que es cuando una misma situación es tratada de una manera y otra de otra manera: por ejemplo, el dólar futuro y las lebac's o el Memorandum con Irán y el Memorandum con Qatar"."El 7 de diciembre, el último día hábil a que yo me sentara en esta banca, Bonadio, conocido por todos, firmó una resolución por la cual me imputa el delito de traición a la patria y del encubrimiento del atentado de la AMIA. Y con una celeridad que sería conducente en todos los casos ingresa el pedido a esta Cámara", planteó Cristina Kirchner.El discurso de la ex mandataria superó el tiempo previsto por reglamento para las cuestiones de privilegio, algo remarcado por la presidenta de la Cámara, Gabriela Michetti, en varias oportunidades y que generó un tenso cruce entre ambas."Es notable como su Gobierno dice qué oposición quiere. Es posible que a usted, al Presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que hacemos. Quiero decirle que a mi no me gusta el gobierno que ustedes hacen, no me gusta nada, pero los votaron y tienen que gobernar", cuestionó.

A la vez, la ex presidenta denunció que el Gobierno Nacional utiliza "mecanismos mafiosos" que le hacen recordar a la película El Padrino.Fue allí cuando reveló que "una diputada de Chubut" fue fotografiada por un integrante del oficialismo en la Cámara, quien le envió un mensaje intimidatorio para que votase a favor de la Reforma Previsional."Esto es alterar la voluntad popular con riesgos institucionales", aseveró.Cerca del final, avanzó: "Voy a discutir todo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron".Y agregó: "Esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece acertado de las instituciones y fundamentalmente del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer".