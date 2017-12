Iosper se comprometió a garantizar las prestaciones a niños discapacitados

Política Padres de niños con discapacidades diferentes piden ser recibidos por Bordet

Familiares de niños discapacitados mantuvieron este miércoles, una reunión con el gerente prestacional de Iosper, Sergio Elízar, a los fines plantearle distintos reclamos respecto a las prestaciones que necesitan, la "burocracia" que gira en torno para tramitarlas, y manifestaron su preocupación por el pago de reintegros atrasados.: "Es peregrinar, el ir todos los días para que nos autorice una prestación, y mi sobrina necita viajar a Buenos Aires porque en la provincia no hay un resonador latex free ni quién calibre la válvula" para el tratamiento que demanda la niña."Además, por las prestaciones se nos cobra un coseguro, teniendo el Certificado Único de Discapacidad donde consta que las prestaciones tienen que ser de costo 0", agregó la mujer.Y en esa línea denunció el atraso en los pagos de los reintegros. "Desde agosto o septiembre no estamos cobrando y hay análisis de laboratorio que deben hacerse fuera de la provincia", argumentó Medina.Por su parte, el gerente prestacional de Iosper, Sergio Elízar, aclaró que "los reintegros no están cortados; se van a seguir pagando"."Uno no puede hacer futurología sobre el escenario para el año que viene, pero esta gestión viene logrando el pago de los reintegros más allá de los recursos con los que cuenta la obra social", remarcó al respecto.Sobre el certificado único de discapacidad, Elízar indicó que para Iosper, está relacionado con la patología y por lo tanto no tendría por qué haber coseguro."Hay un escenario nacional complicado y se ha hecho un esfuerzo para mantenernos al día con todos los prestadores, salvo el convenio con los neurocirujanos del que también se habló, pero venimos dando respuesta", insistió el gerente prestacional de Iosper anteFinalmente, el funcionario indicó que la obra social provincial apunta a la "desburocratización" de sus trámites, desde el espacio físico. "En Paraná tenemos un modelo de gestión prototípico que vamos a desarrollar en el resto de la provincia, con una atención personalizada y con auditores a la vista", comentó al respecto.