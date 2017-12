El oficialismo buscará aprobar hoy las leyes económicas del gobierno nacional

El oficialismo y sus aliados en el Senado buscarán hoy convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2018 y la prórroga de la vigencia del impuesto al cheque, luego que la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitiera dictamen de mayoría a las iniciativas que fueron votadas por la Cámara Baja en la madrugada del viernes pasado.Hoy también buscarán sancionar el proyecto de Reforma Tributaria, que prevé una disminución de ganancias para las empresas que reinviertan sus dividendos, grava la renta financiera y disminuye en forma gradual los aportes patronales, con el fin de poder disminuir la presión tributaria de manera gradual en un plazo de cinco años, que obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada.El dictamen de mayoría rubricado hoy se produjo luego de las exposiciones de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Transporte, Guillermo Dietrich, en una reunión en la que no estuvo presente la senadora Cristina Fernández de Kirchner.Los proyectos serán debatidos en el recinto en una sesión especial convocada para el mediodía, en la cual también serán puestos a consideración los demás proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el marco del período de sesiones extraordinarias.Si el Senado finalmente les da su aval, para lo cual el interbloque Cambiemos cuenta con el apoyo del peronismo no kirchnerista, las iniciativas se convertirán en ley.El Presupuesto 2018 contempla un crecimiento anual de 3,5 por ciento del PBI, un aumento de 12 por ciento para la inversión y una inflación anual promedio de 15,7 por ciento, consistente con las metas del BCRA, de 10 por ciento con una variación en más o en menos del orden de 2 por ciento.Los otros proyectos son la prórroga de la vigencia del denominado impuesto al cheque -que se extenderá hasta 2022 o hasta que se vote una nueva Ley de Copartipación-, Ganancias, Bienes Personales y Monotributo, a los que se suma la derogación del Fondo del Conurbano.La reforma tributaria, en tanto, prevé una disminución de ganancias para las empresas que reinviertan sus dividendos, grava la renta financiera y disminuye en forma gradual los aportes patronales, con el fin de poder disminuir la presión tributaria de manera gradual en un plazo de cinco años. Esta iniciativa obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada.La discusión en la Comisión de Presupuesto, a la que nuevamente faltó la ex presidenta y senadora del FPV por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, quien integra el cuerpo que encabeza el oficialista Esteban Bullrich, giró principalmente alrededor del proyecto de Presupuesto 2018.Fernández de Kirchner tampoco estuvo presente la semana pasada cuando se dictaminó la Ley de Reforma Tributaria, aunque en aquella oportunidad sí participó su jefe de bloque, el neuquino Marcelo Fuentes.El debate de hoy fue abierto por el ministro Dietrich, quien resaltó la política de obras públicas del gobierno de Mauricio Macri y ponderó el ahorro en la concesión y el desarrollo de la infraestructura nacional.En ese sentido, el funcionario aseguró que en dos años "se ahorraron en el Ministerio de Transporte 71.000 millones de pesos" y afirmó que "los subsidios para Aerolíneas Argentinas fueron reducidos a un tercio en dos años.Al respecto, indicó que en 2015 el dinero que debió desembolsar el Estado para mantener operativa a la línea de bandera fue de 678 millones de pesos y que "este año fue de menos de 200 millones de pesos"."Construiremos 2.800 kilómetros de autopistas nuevos y se realizarán 15.000 kilómetros de mejoras en rutas nacionales. Eso generará 100.000 puestos de trabajo", agregó sobre el Plan Vial Federal.Por su parte, Dujovne ponderó la política de la "reducción del déficit fiscal" que lleva adelante la administración de Mauricio Macri y aseguró que la meta de lograr un equilibrio hacia 2020 es "un objetivo irrenunciable del Gobierno nacional"."Si no bajamos el déficit fiscal nos exponemos a una crisis de la macroeconomía. Se trata de un objetivo irrenunciable del Gobierno nacional", aseguró Dujovne durante su intervención ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado mientras se discutía el Presupuesto 2018.Por último, el ministro de Hacienda recordó que la intención del Gobierno es reducir el déficit fiscal "gradualmente un punto por año" hasta llegar a un equilibrio primario en 2021 y destacó que el gasto social alcanza al 76 por ciento del Presupuesto.