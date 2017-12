La tobillera electrónica se utilizará para casos de prisión domiciliaria

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA

En la mañana de este martes se presentó en Casa de Gobierno el Programa de Control y Seguimiento Electrónico de Prisión Domiciliaria, que está destinado a personas que estando privadas de su libertad van a un sistema de libertades graduales.Sobre este sistema de "tobillera o pulsera electrónica", la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, explicó aque "es una herramienta más para que la población sepa que el Estado está detrás de la preocupación de mayor seguridad y, también dentro del respeto de los derechos de las partes en el proceso".Cuando un condenado solicita cumplir parte de su sentencia en el domicilio y lo obtiene en forma favorable, "se ayuda a descomprimir en nuestras cárceles pero con una vigilancia plena del Estado; este es uno de los sentidos de la tobillera electrónica, es un sistema monitoreado por el Gobierno de la provincia, concretamente por el Sistema Penitenciario".Romero afirmó que "es un sistema muy seguro respecto de que se está vigilando a esa persona".En tal sentido, el secretario de Justicia, Pablo Biaggini indicó aque "estamos en una primera etapa de la implementación orientada hacia los casos de prisiones domiciliarias. La implementación para los casos de violencia de género está prevista para una segunda etapa en el segundo semestre del 2018".Por su parte, el defensor general del Superior Tribunal de Justicia, Maximiliano Benítez, aclaró que el uso de las tobilleras "no es genérico" sino que el juez deberá evaluar cada caso en particular y resolver conforme a los informes que haga el mismo Servicio Penitenciario sobre la viabilidad de la aplicación en el domicilio. "Para nosotros es muy importante, porque entendemos que se humaniza el cumplimiento de la pena, también se da seguridad porque es muy difícil la violación de esto y con esto se logrará descomprimir la situación en que se encuentran las cárceles en cuanto a la cantidad de internos, que ha tenido un crecimiento geométrico a partir de la aplicación del Código Penal Acusatorio en la provincia"."Estos sistemas alternativos, al igual que el botón antipánico, permitir ocluir esta escalada de violencia de género y también en otros delitos y en los casos donde haya condena, es un premio para aquellos internos que demuestren durante todo su condena un cumplimiento acabado de las reglas carcelarias", entendió finalmente el Procurador, Jorge García.El Centro de Monitoreo de estas tobilleras funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año. Y si bien no hay fecha precisa, a la brevedad, llegarán unos 200 dispositivos electrónicos.Desde el Servicio Penitenciario, que tendrá a su cargo el control, explicaron cómo funcionan las tobilleras electrónicas. Mirá el video