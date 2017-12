Bahillo: "La política económica nacional debe tener una lógica más federal"

"Vamos a insistir con nuestras ideas sobre la estructura económica de la argentina y las realidades en cada economía regional en un marco democrático, respetuoso y responsable. La política económica tiene que tener una lógica más federal. En eso vamos a trabajar junto con los gobernadores, para que se tenga en cuenta a los distintos sectores de la sociedad", señaló el diputado del bloque justicialista.



En este sentido, Bahillo sostuvo que: "El Congreso Nacional debe recuperar la capacidad de influir en la economía y en la estructura productiva, porque los legisladores aportan la visión de las diferentes realidades de cada una de las economías regionales" y remarcó: "tenemos que recuperar las atribuciones que nos son propias y que nos permiten discutir dentro del Congreso Nacional qué país queremos para los argentinos".



Por otra parte, el Diputado reivindicó el espíritu del bloque que integra: "Es importante poner de relevancia el rol de los gobernadores en este momento histórico, destacar su responsabilidad y capacidad política para cambiar esta situación".



Asimismo, manifestó la preocupación por la sub-ejecución de presupuestos anteriores y la caída de la inversión real directa, esto es, la cantidad de dinero que invierte el Estado nacional en la ejecución de obras en los territorios provinciales: "De 2015 a 2016 la inversión real directa cayó un 25%; luego, con respecto a 2017, un 10%; y por último, en el Presupuesto 2018, sigue siendo negativo, con una caída del 2%".



En 2018, el gasto total en infraestructura pública será de 435 mil millones de pesos, lo que representa un 3,5% del PBI. Se incluyen 61 proyectos de obras bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP), por un total de 30 mil millones de dólares de inversión.



En esta línea, Bahillo se refirió al PPP, mediante el cual el gobierno nacional pretende desarrollar gran parte de la inversión en obra pública. "No puede ser el programa prioritario para llevar a cabo la misma. Tiene que haber una fuerte inherencia del Estado que permita equilibrar la inversión pública a lo ancho y largo de nuestro país", sostuvo.



Y agregó: "La obra pública no puede quedar librada, nada más, que a las prioridades que le den la participación pública-privada. Este régimen puede fortalecer y apuntalar la obra pública, pero debería ser un programa complementario a los principios rectores del estado".



Cajas de Jubilaciones



Con respecto al incremento de los fondos para financiar las cajas de jubilaciones, Bahillo destacó la modificación alcanzada en la última sesión y la recuperación de los recursos para el sistema previsional entrerriano. "En el proyecto que se envió a Diputados la suma inicial era de $10 mil millones, pero logramos fijarlo en $12 mil millones. A esto hay que sumarle $5 mil millones más para financiar las cajas provinciales que no fueron transferidas y compensarlas luego de que la Nación realice las auditorías", detalló.



"Estamos recuperando recursos que alivian y ordenan las cuentas públicas, dando previsibilidad a la estructura de la administración provincial", finalizó el diputado.