Garantizan con guardias mínimas la atención primaria en barrios de Paraná

Con el objetivo de descomprimir la atención en hospitales de mayor complejidad, los centros de salud fortalecen sus servicios para brindar una mejor atención y amplia cobertura. De norte a sur y de este a oeste, se ha conformado una red de atención primaria que garantiza la prevención y promoción de la salud para los vecinos paranaenses.En la capital entrerriana, los dos Centros Regionales de Referencia (CRR) Ramón Carrillo y Dr. Arturo Oñativia, son los más importantes de la ciudad.En el Noroeste, el Carrillo cubre una amplia barriada, entre los que se encuentran: San Agustín, Las Flores, Ameghino, Villa María, Giachino, Torres del Sur, Casiano Calderón, El Progreso, Floresta Sur, Pirola, El Sol y Mosconi. En tanto, en el Sureste, el CRR Dr. Arturo Oñativia, los barrios que integran la zona de influencia son: Paraná I, II y III; Los Gobernadores; Las Heras; Parque del Lago; Parque Mayor; El Triángulo; Corrales; Los Paraísos; 12 de Octubre; Policial; 80 Viviendas; San José Obrero; entre otros.Atención sanitaria para una amplia barriadaIniciado como sala de primeros auxilios en la década del 30, el CRR Dr. Arturo Oñativia cuenta con una amplia experiencia en atención primaria de la salud y conforma la red interinstitucional junto a los centros de salud Jorge Newbery, Papa Francisco, el Servicio de Protección de Derechos La Posta (Copnaf), las escuelas Nº 15 "Gregorio de Las Heras", Nº 211 "Félix Miguel Garcilaso", Nº 133 "Gregoria Pérez", Nº 181 "Osvaldo Magnasco", Nº189 "Luz Vieira Méndez", Nº 13"Gdor. Ricardo López Jordán" y la Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 18.El establecimiento sanitario está ubicado en Avenida Zanni 1462, y comprende un área programática extensa que abarca las calles: Almafuerte, Garrigó y Caputo extendiéndose hasta Oro Verde.El ex Corrales cuenta con los servicios de cardiología, clínica médica, fonoaudiología, ginecología y obstetricia, kinesiología, nutrición, odontología, oftalmología, pediatría, podología, psicología, psicopedagogía y enfermería. También dispone de administración, área social, laboratorio, radiología, vacunación, reunión grupo Al anon (Alcohólicos Anónimos) y farmacia.Con un promedio diario de atención a 800 personas, el Oñativia cuenta con consultorios externos y guardia durante las 24 horas, los 365 días del año. Durante los días del asueto administrativo, del 26 al 29 de diciembre, se garantiza el servicio de ambulancia, la guardia médica y estarán restringidos al horario matutino la farmacia y los consultorios de pediatría y medicina general.Con un equipo de alrededor de 160 personas entre profesionales y empleados se trabaja con turnos personales y programados.En este mes de diciembre, recibieron uno de los 13 espectrofotómetros (instrumentos para medir la reacción química de una muestra) otorgados a efectores públicos provinciales a través del Programa Redes, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa y mejorar la calidad en los resultados de los análisis realizados. El laboratorio del Oñativia concreta extracciones de sangre en la sede de Avenida Zanni 1462 y de lunes a viernes en otros dos centros de salud. A saber: los lunes en Jorge Newbery y Santa Lucía; los martes en Dr. Carlos Reynoso y El Charrúa; los miércoles en Colonia Avellaneda y San Benito; los jueves en Selig Goldin y Hermana Catalina y los viernes en Pagani y Malvinas Argentinas. De esta manera con 12 turnos por día, más las urgencias, trabajan en la detección y control de enfermedades crónicas no transmisibles y embarazos.También unas 200 personas con diabetes retiran mensualmente insulina del centro de salud y con esta nueva tecnología incorporada podrán controlarse en el centro de salud en los primeros días de febrero.Asimismo trabaja con distintos programas, como el Sumar. A través de esta fuente de financiamiento adquirieron mobiliario nuevo para las oficinas, aire acondicionado y calefacción para los consultorios, luminarias y equipamiento informático para fortalecer la calidad de atención. Además dispone de campañas de vacunación, salidas sanitarias, y talleres de preparación para la maternidad, diabetes y memoria.Cabe citar que, durante el verano, el consultorio de Adolescencia que trabaja en las escuelas continuará las acciones en la colonia de vacaciones del parque Gazzano.Centro de referencia para más de 12 barriosEl CRR Ramón Carrillo está ubicado en calle Selva de Montiel 645, y es uno de los establecimientos sanitarios de nivel II más importantes de la ciudad, y que posee siete centros más a cargo en la red: Antártida Argentina, Pablo Balbi, San Martín, Padre Kentenich, Antonini, Humberto D´Angelo y Manuel Belgrano.Este efector, recibe cerca de 21.000 consultas por mes y cuenta con 17 servicios entre clínica médica; pediatría; tocoginecología; obstetricia; salud mental; otorrinolaringología; nutrición; odontología; kinesiología; laboratorio; cardiología; farmacia; guardia médica y de enfermería; servicio social ; programa nutricional (entrega de leche fortificada); nefrología; y radiología.Durante las 24 horas del día, el Carrillo, tiene guardias activas y pasivas y, además, de lunes a viernes de 7 a 20, ofrece una amplia gama de especialidades en consultorios externos. En tanto, el vacunatorio está abierto de 8 a 20 horas. Para sacar turno en cualquiera de los servicios, los vecinos se pueden acercar de lunes a viernes de 7 a 18 horas al servicio de admisión; o comunicarse al teléfono: 0343-4270323.Entre profesionales de los distintos sectores y personal administrativo, el Carrillo cuenta con 145 agentes, quienes brindan una cálida y personalizada atención para los vecinos que asisten al centro de salud para tratar enfermedades o sólo realizar controles clínicos. Asimismo, el efector, posee una ambulancia y siete choferes, quienes rotan todos los días.En el Laboratorio, se trabaja a demanda por la mañana y por la tarde, pero no por urgencias. Existe una red que consiste en cubrir más centros de salud con este servicio. Los días miércoles, los técnicos hacen extracciones de sangre en el Humberto D´Angelo; los lunes en el Antártida Argentina; los martes al Manuel Belgrano y Antonini: y los jueves en el Pablo Balbi. Luego, se analizan las muestras y se llevan los resultados a cada efector. Este año, recibieron un contador hematológico, aparato que optimiza el servicio.En cuanto a las actividades extramuro, el Carrillo trabaja junto a escuelas y otras instituciones. Durante el año, ofrece talleres sobre salud mental, embarazo adolescente, y nutrición. En tanto, los agentes sanitarios realizan captación temprana en los barrios aledaños.