Potencian la oferta turística y cultural de los municipios entrerrianos

Fusión

Los ejes y el equipo

La secretaria de Cultura y Turismo de la provincia, Carolina Gaillard, detalló los alcances de la integración de ambas áreas y dio a conocer los principales lineamientos para 2018 con el fin de promover una nueva forma de recorrer Entre Ríos."Siguiendo la premisa del gobernador Gustavo Bordet, nos comprometimos a trabajar con los municipios de nuestra provincia para potenciar la oferta turística y cultural que tiene cada localidad. Les presentamos nuestros objetivos y planes para 2018 y el equipo de personas que los llevará adelante. Estamos convencidos que una comunicación más ágil entre organismos del Estado y una articulación permanente entre el gobierno local y provincial es fundamental para lograr los objetivos planteados", remarcó Gaillard.En ese sentido, la funcionaria comentó que también trabajarán en una fuerte articulación con las universidades que tengan carreras afines, así como con los actores privados de cada sector. Por ese motivo, además de los referentes municipales de las áreas de Turismo y Cultura de más de 35 municipios, y los funcionarios de los equipos provinciales, participaron de la jornada Mabel Omar, secretaría de Cooperación e Integración con la Comunidad y el Territorio, y María Angeles Metivie, de la División de Patrimonio y Cultura, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos."Nos plantamos como desafío la concreción de un mapa integrado de productos con la señalización correspondiente en todo el territorio provincial", aseguró la secretaria. Otro de los puntos que trabajará la nueva gestión es concientizar sobre la necesidad de cuidar a quienes nos visitan y hacer que los entrerrianos conozcan más su provincia. Este último punto se une también con Cultura, área desde la que se quiere acompañar las fiestas populares y proponer nuevas formas de recorrer Entre Ríos.Respecto a la fusión de las áreas que encabeza y en la que confluyen dos áreas preexistentes, Gaillard aseguró que "Entre Ríos no es solo playas, río, termas y carnaval. Cada uno de esos productos tiene una historia, una comunidad que los atraviesa y son parte de nuestra idiosincrasia. Creemos que hay que integrar todo", destacó a la vez que mencionó la necesidad de desarrollar circuitos históricos culturales.Por otra parte, recalcó la importancia de "dar a conocer a nuestros artistas, promoviendo su participación en nuestras fiestas populares. Queremos que las fiestas no pierdan lo autóctono, porque eso es lo que las hace sustentables, pero que también incorporen nuevas propuestas año a año. Es la mejor forma de unir turismo y cultura", señaló.La secretaria mencionó que también se busca construir nuevos productos, como la Ruta del Vino, que ya está en desarrollo, o toda la oferta gastronómica, que también fue adquiriendo mayor preponderancia en los últimos años. "Por supuesto pensamos algunas cosas que estén más vinculadas a lo cultural como la Ruta de los Poetas para que quienes nos visitan conozcan las obras de nuestros escritores. También queremos que la Orquesta Sinfónica entrerriana pueda actuar en lugares como el Palacio San José o el Molino Forlcaz para promocionar tanto uno como otro", manifestó. Del mismo modo que oportunamente lo hizo el Coro Kennedy en la explanada de Casa de Gobierno.La cultura comunitaria, el fortalecimiento de espacios culturales de gestión pública y el acompañamiento a disciplinas artísticas y creativas serán los grandes ejes en materia de gestión cultural. Sobre el equipo que la acompañará destacó que "en Cultura es gente con trayectoria y conocimiento, que viene trabajando en esto, y en turismo se incorporaron personas muy profesionales que ya tienen experiencia en la gestión pública".Planificación estratégica, Desarrollo turístico y Relaciones institucionales serán las grandes áreas en lo referido a turismo, abordando "la capacitación y calidad, gestión de productos y fomento de las inversiones, entre otras cosas", expresó Gaillard. Además, se creará, junto a otros organismos, un Observatorio de Datos Culturales y Turísticos para implementar sistemas de información turística, patrimonial y cultural acordes con la infraestructura tecnológica disponible. "Esta es una herramienta fundamental para los procesos de planificación y toma de decisiones en los sectores culturales y turísticos. Sin datos no es posible tomar decisiones estratégicas", indicó la secretaria."Partimos de la premisa de que el trabajo articulado entre estas áreas redundará en el crecimiento y visibilización de nuestra provincia como destino turístico de todo el año y un territorio que posee una riqueza y diversidad cultural a descubrir. Integrar las áreas de turismo y cultura le dará mayor dinamismo a las políticas para estos dos sectores y aportará fuertemente en el objetivo de constituir a nuestra provincia como un espacio de participación y expresión", concluyó Gaillard.