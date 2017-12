Formarán una comisión para fortalecer el sector de anestesistas de la provincia

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, continúa con el fortalecimiento de los diferentes sectores que conforman la red pública y privada sanitaria de la provincia, ratificando que posee la rectoría de salud y que la política pública debe ser acorde al perfil sociodemográfico entrerriano.



En este contexto, la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez, junto a integrantes del gabinete, se reunió con el presidente de la Asociación Entrerriana de Anestesiología, Analgesia y Reanimación, Ramiro Piérola, y el equipo que conforma la institución, con el objeto de plantear un estado de situación actual del sector.



En este marco, la Ministra de Salud señaló: "Sabemos que la estrategia de recursos humanos es la política que antecede a un buen sistema de salud. Es ético reconocer este tema y sentarnos con lo que tenemos. Este es el componente de profesionales y técnicos que tiene la provincia, y debemos fortalecerlo. Nos planteamos líneas de trabajo para lo que se viene y queremos compartir un diagnóstico de situación de nuestro mapa sanitario provincial, porque nos queda un tiempo para recorrer juntos".



"Somos un sistema integrado, a nadie escapa la situación en cuanto al déficit de recursos humanos de la especialidad en el país y la provincia. Pero también hay faltante de profesionales en otras especialidades. Este es un Ministerio muy presente para generar ordenamiento y coherencia, y avanzar en función de lo que podemos dar. Estamos revisando nuestro sistema sanitario en su totalidad", sostuvo la funcionaria.



"Queremos ratificar que la rectoría de salud la tiene la cartera sanitaria y que la política pública debe ser acorde al perfil sociodemográfico que tiene la provincia, no desconocerlo. Proponemos en esta instancia trabajar con una comisión para seguir el tema y plantear metas", agregó.



Cabe destacar que en la reunión también estuvieron presentes por el Ministerio, los secretarios de Salud y de Lucha Contra las Adicciones, Mario Imaz y Mario Elizalde, respectivamente; el coordinador general, Germán Coronel; la directora general de hospitales nivel II y III, Karina Muñoz; la directora de Residencias Médicas, Carina Reh; el director de Relaciones Institucionales y Comunicación, Hugo Remedi; y el coordinador de Registro y Fiscalización de Profesionales y Auxiliares de la Salud, Gonzalo Navarro. Por la Asociación de Anestesiología, además el secretario general y de Recursos Humanos, Ivar Ballester; el secretario científico, Luciano Deganutti; y el vocal Paul Halle. Situación del sector en la provincia En Entre Ríos hay 91 anestesiólogos, de los cuales el 25 por ciento está jubilado y el 75 por ciento está activo. Según una definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se necesita un profesional de esta especialidad por cada 10 mil habitantes. Por su parte, Ramiro Piérola, destacó: "Como parte importante de una especialidad crítica en la provincia queríamos acercarnos al Ministerio para plantear la situación que estamos atravesando. Tenemos serios estándares para atender a pacientes y se deben cumplir. Consideramos que quien acude a un hospital tiene que ser atendido con excelencia y con las mejores condiciones".



"Planteamos a veces que el equipamiento de los hospitales no es el adecuado para llevar a cabo nuestra tarea. Queremos buscar soluciones, y tratar de utilizar las fuentes que tenemos. Somos todos potenciales pacientes hospitalarios. Si uno ingresa a un hospital quiere ser bien atendido y dentro de las mejores condiciones, por eso celebramos que estamos trabajando juntos para brindar una atención óptima en la provincia", manifestó. Formación de calidad En la provincia funcionan dos centros formadores de profesionales en anestesiología: el Hospital San Martín de Paraná y el Sanatorio Adventista del Plata en Villa Libertador San Martín. La Federación Argentina de Asociaciones, Anestesiología, Analgesia y Reanimación es un ente evaluador y acreditador de residencias, y brinda pautas para mejorar los servicios.



"Los centros formadores se basan en la jerarquía, en la capacidad, en el nivel y complejidad del hospital. Tienen que ser instituciones donde se realicen determinada cantidad de procedimientos, y donde los residentes puedan aprender desde el mínimo y hasta el más complejo. Para el año que viene la Federación considera que sólo debe entrar una persona en cada centro, para que no se supere la capacidad", dijo.



"El Centro de Villa Libertador fue suspendido por la Federación porque se evaluaron las condiciones. El año que viene se realizará la evaluación nuevamente para ver si mejoró y pueden ingresar más residentes. Tienen que estar bien capacitados, y si no se dan las condiciones, consideramos que sumar más chicos sería perjudicial para la formación", finalizó el profesional. (APF)