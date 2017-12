Milagro Sala pidió una "Navidad sin presos políticos"

Lee la carta completa de Milagro Sala "Por una Navidad para todos y no para unos pocos" https://t.co/jSSDEGoyfz Por una #NavidadSinPresxsPoliticxs pic.twitter.com/0GzkfZEYni — Prensa Tupac (@PrensaTupac) 23 de diciembre de 2017

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde enero de 2016, publicó este sábado una carta en la que pidió una "Navidad para todos, no para unos pocos" y saludó a los exfuncionarios y dirigentes detenidos.En la carta escrita a mano desde el lugar en el que cumple con arresto domiciliario, titulada "Navidad para todos, no para unos pocos", la dirigente jujeña expresó: "Hace dos años que Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una Navidad sin presos políticos"."Ahora ya no es solo Milagro Sala y los tupaqueros, ahora somos 18 y hay que agregar también a los 26 compañeros del ingenio La Esperanza, detenidos por defender los derechos de los trabajadores", señaló la dirigente.En referencia a ese conflicto, responsabilizó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a quien acusó de ser "un gran genocida por goteo, que manda a sus diputados y senadores a meterles la mano en el bolsillo a los jubilados, a las madres que cobran una Asignación Universal por Hijo, a los ex combatientes de Malvinas y a los discapacitados".Sala se refirió de esa manera a la ley de reforma previsional recientemente aprobada por el Congeso y sostuvo que "Macri, Morales y sus empresarios amigos lo hacen por sus negocios para pocos, saquean el país le dan beneficio a los que más tienen y hambrean al pueblo".La dirigente envió luego "un abrazo" a los detenidos del penal de Alto Comedero (donde ella estuvo presa durante más de un año) y también a los "queridos compañeros Amado, Fernando y Luis", en referencia al ex vicepresidente Amado Boudou, al exlíder de Quebracho Fernando Esteche y al dirigente Luis D´Elía."Quién diría que con ellos, que vinieron a visitarme a la cárcel, hoy nos saludaríamos de preso político a preso político", manifestó Sala, quien también le mandó saludos a través de su carta "al querido Julio" De Vido, ex ministro de Planificación detenido en el penal de Marcos Paz.De la misma manera, saludó a "Carlitos Zannini (ex secretario de Legal y Técnica) que por segunda vez sufre una prisión injusta por defender sus ideales de justicia social" y también "a los otros compañeros" con quienes, según dijo, no se conocen pero comparten "las mismas banderas por una patria más justa".En esa lista, Sala mencionó "al lonko Facundo Jones Huala; a Diego Barreto (ex subsecretario de Tierra y Hábitat) a (Yussuf) Khalil (referente de la comunidad musulmana) y a Víctor Manzanares (excontador de la familia Kirchner)"."A esta altura es inocultable y no tienen forma de disimular que las detenciones son persecuciones políticas al kirchnerismo y a la oposición", consideró la líder de la Tupac Amaru y agregó: "La crisis política la tienen ellos y están desesperados porque teniendo todos los medios y la Justicia no son queridos por los humildes de la patria".Por último, recordó a los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel (ambos muertos en el contexto de los desalojos a comunidades mapuches por parte de fuerzas federales de seguridad) y concluyó: "Para que volvamos a tener una Navidad feliz para todos y no para unos pocos. Abrazo desde esta nueva cárcel a la que me mandaron en El Carmen".