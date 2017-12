Concursarán el cargo para presidir el Tribunal de Cuentas en el próximo semestre

"La transparencia es una característica de nuestra gestión y el Tribunal de Cuentas trabaja en conjunto con el Poder Ejecutivo para evitar cualquier hecho de corrupción", afirmó el gobernador Gustavo Bordet tras reunirse con el presidente interino del organismo de contralor, Federico Tomas.



Según se indicó a través de un comunicado, será prioritario durante el primer semestre del año próximo el llamado a concursos para presidente y fiscales del Tribunal.



"Me reuní justamente para garantizar las medidas de transparencia que venimos teniendo desde el primer día de gestión", afirmó el gobernador luego del encuentro con Tomas.



Y agregó: "Analizamos cómo ha transcurrido el año, qué tenemos para adelante y ratificamos la relación institucional que venimos teniendo con el órgano de control".



"Es una característica de nuestra gestión, la transparencia, la lucha contra los actos de corrupción y el Tribunal de Cuentas trabaja en conjunto con el Poder Ejecutivo para evitar cualquier hecho que se nos pueda escapar y que signifique un factor de corrupción para automáticamente sancionarlo y corregirlo", afirmó el mandatario.



El mandatario entrerriano recibió al presidente del Tribunal de Cuentas en su despacho. "Se habló con el gobernador de cómo estamos cerrando el año y fundamentalmente interiorizándose de la situación del organismo que me toca presidir interinamente. Se habló sobre la institucionalidad en la que está presente lo de cumplimentar los concursos de presidente y fiscales que hoy están vacante", precisó el funcionario.



Detalló que "se hizo un balance que creemos que es positivo porque se está cumpliendo con nuestras funciones legales y constitucionales en forma plena y se trabaja bien. Se tienen una buena relación con poderes del Estado y tratando día a día de afianzar la situación del Tribunal de Cuentas".



"Fue una charla franca con el gobernador Gustavo Bordet. Se proyectó el 2018 y coincidimos en que será un año intenso. Fue una charla positiva para finalizar 2017", insistió.



En cuanto a lo previsto en 2018, Tomas dijo que "se habló con el gobernador sobre la institucionalidad en la que está presente lo de cumplimentar los concursos de presidente y fiscales que hoy están vacante. No estuvo ajeno a la charla y el gobernador me manifestó que será prioridad para el primer semestre de 2018", adelantó. En ese sentido, dijo que "se trabaja fuertemente con el actual secretario de Justicia, Pablo Biaggini, que le está dando un nuevo impulso al tema de los concursos".



Por último, el funcionario recordó que "el Tribunal está a disposición de los distintos organismos para el control posterior, pero también en el asesoramiento y prevención".