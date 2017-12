Intendentes respaldaron a Bordet y destacan la relación institucional con Nación

Los intendentes de Federal y de Feliciano, Gerardo Chapino y Silvia "Nené" Moreno, expresaron su respaldo al gobernador Gustavo Bordet y a los legisladores nacionales del justicialismo. Llamaron a la unidad del peronismo entrerriano, valoraron la relación institucional con el gobierno nacional para seguir gobernando y recordaron que las reformas son de autoría de la Nación."Nosotros necesitamos gobernar. Es muy fácil salir a cuestionar cuando no se está sentado en un cargo municipal o en la gobernación. Pero cuando uno tiene que gobernar, tiene que pagar sueldos, y tiene que estar dando la respuesta diaria, yo creo que esa relación tiene que aceitarse y tiene que tener una armonía", explicó el intendente de Federal, Gerardo Chapino. "La verdad que la decisión del gobernador para mi estuvo totalmente acertada", agregó.En esa línea, la jefa comunal de Feliciano, Silvia "Nené" Moreno remarcó que "como peronistas duele las decisiones que está tomando el poder central, que es el gobierno nacional. Pero también sabemos que hay una responsabilidad institucional del gobernador acá en lo provincial".Moreno expresó su apoyo a Bordet y a los legisladores nacionales: "Hoy no es momento para que el peronismo se divida. Hoy es un momento para que el peronismo esté unido, seamos solidarios, que si hay que hacer críticas hay que hacerlo hacia adentro. Tenemos que estar unidos, juntos y solidarios".El objetivo es que "el peronismo siga siendo gobierno a nivel provincial y pueda recuperar las intendencias que hemos perdido, y mantener las ciudades que está gobernando, porque sabemos que es el único partido que siempre luchó por los trabajadores, con la bandera de la justicia social, la igualdad y la equidad. Eso nos caracteriza como peronistas", agregó la intendenta."El gobernador Bordet ha apostado mucho al desarrollo humano y así lo bajamos en cada uno de los territorios, apuntando a la salud, educación y a la protección a la familia porque sabemos que desde ahí vamos a construir una sociedad mejor", afirmó Moreno.De la misma forma, Chapino contó las obras públicas que el gobierno provincial está poniendo en marcha en Federal. En ese contexto llamó a "garantizar es la gobernabilidad", y recordó que "esta decisión de la reformas fue tomada por el gobierno nacional"."Debemos garantizar que nuestros entrerrianos cobren su sueldo" dijo Chapino y aclaró que con el consenso fiscal "no va a ser afectado el bolsillo de los jubilados provinciales". Además recordó "el resultado de lo que fue el gobierno de Montiel" que "tuvo que emitir bonos y pasamos tres meses sin cobrar sueldos".Por último, aclaró que la "decisión de la reformas las llevó a cabo el gobierno nacional. Si hay alguien a quien se le debe culpar, no es a nuestro gobernador. Es al presidente por la decisión de haber tomado la reforma que llevó adelante".