Tras agresión a Bazán y dichos polémicos de Moreau, este viernes "se cruzaron"

Luego de la absurda justificación del diputado Leopoldo Moreau sobre la agresión que sufrió Julio Bazán, el radical kirchnerista mantuvo un cruce con el periodista de TN por radio Mitre.



El legislador comenzó apuntando contra el grupo Clarín por haber "transformado a los trabajadores de su medio en corresponsales de guerra" durante el kirchnerismo.



Respecto del ataque que sufrió el movilero durante las violentas movilizaciones del lunes pasado en contra de la reforma previsional, Moreau dijo que "hay que condenar a los inadaptados que llevaron a cabo esto" y que se trató de "un caso gravísimo" pero "no hay periodistas de primera y de segunda".



"Hay una mirada sesgada de que un tipo de periodismo debe ser defendido y otro tipo de periodismo debe ser ignorado", reclamó.



Mientras el diputado hablaba, el conductor Marcelo Longobardi puso al teléfono al periodista, quien aseguró que Moreau "incitó a la violencia".



"No me siento protegido por estas expresiones, es una actitud completamente irresponsable y miserable, y se lo digo en la cara", dijo Bazán.



Y continuó: "La violencia se tiene que condenar sin 'pero'. A la violencia no hay que echarle nafta, lo que él hizo, aplaudido por los diputados justicialistas, es irresponsable. A mi casi me matan y en vez de bajar un mensaje de paz dice que yo soy víctima de mi medio y lo aplauden. ¿Qué van a pensar los fanáticos, que se le puede pegar impunemente a los periodistas de TN, porque la culpa es de TN?".



Además, el periodista enfatizó que quienes lo agredieron "no eran jubilados, eran energúmenos con un plan de instalar la violencia en nombre de los jubilados; y adentro le hacían el juego estos diputados que mentían y decían que estaban reprimiendo a los jubilados indefensos".



En el final, Moreau sostuvo que "la violencia es evitable cuando los actores sociales que tienen gran influencia en los medios de comunicación también contribuyen a que no haya violencia", y le envió "un gran abrazo" a Bazán que "fue víctima de un grupo de inadaptados".



En la sesión de este jueves, el kirchnerista había dicho en el recinto: "Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus sócalos manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación".



"Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja que proclamó el periodismo de guerra, eso también es violencia. El periodismo de guerra es una manifestación que también altera el proceso democrático", expresó en la Cámara baja.



