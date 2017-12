Procesaron a Boudou en otra causa y seguirá detenido

La decisión estuvo nuevamente a cargo del juez federal Ariel Lijo, en el marco de una investigación por facturas truchas presentadas en la rendición de gastos por viajes que realizó Boudou cuando era ministro de Economía.



Fuentes judiciales informaron que, a raíz de la nueva resolución de Lijo, para obtener la libertad el exvicepresidente debe lograr la excarcelación en las dos causas, lo que supone una complejidad mayor tras haber sido detenido el 3 de noviembre pasado en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

Según consta en la causa, se habrían falsificado dos facturas del hotel "Bel-Ami" de París, Francia, por 9.395 y 6.943,23 euros respectivamente y una factura a favor del intérprete Eduardo E.



Kahanne, por un monto de 3.300 euros, las cuales se presentaron en la rendición de gastos.

Concretamente, en el marco del expediente por a los viáticos asignados al viaje que realizó Boudou a París entre el 17 y 21 de febrero de 2011, el entonces ministro habría presentado una factura suscripta por Héctor Romano, en su carácter de jefe de Secretaría Privada del Ministerio de Economía, a favor de Kahane por su actuación en la reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, la cual fue desconocida por el intérprete.



Kahane manifestó incluso que la factura había sido falsificada y que él solamente había cobrado 1.900 euros por los servicios brindados en los días 18 y 19 de febrero de 2011, aportando copia del recibo que habría realizado en aquella ocasión: de esta manera Boudou y su ex secretario Héctor "Cachi" Romano se habrían quedado con la diferencia de 1.400 euros.



"Corresponde recordar que el intérprete expuso haber trabajado directamente para Boudou, con lo cual no podría desconocer los días que haya desempeñado su función", señaló el juez.



Asimismo, en el marco de aquel expediente también habría presentado como comprobante una factura suscripta por Romano y correspondiente al Hotel Bel-Ami de París por un valor total de 9.395 euros, con relación al alojamiento entre el 17 y el 21 de febrero, la que también habría sido falsificada.



Pese al descargo de Boudou, quien aseguró que la rendición de gastos era ajena a su función, el juez advirtió que "el hecho de haber delegado facultades y funciones propias en otros funcionarios no permite deslindar la responsabilidad que en el ilícito le cupo".



"Consecuentemente, no puede afirmarse razonablemente que pudiera desconocer lo que ocurría y, de hecho, no lo hizo, ya que por el contrario, parecía interpretar que los montos de dinero que le eran entregados para una función específica (viáticos o gastos eventuales de la comisión) pasaban a integrar su patrimonio", agregó Lijo.



Y concluyó que "los elementos probatorios recolectados permiten tener por acreditada la maniobra ilícita desplegada por Amado Boudou, Héctor Eduardo Romano y César Guido Forcieri que les permitió sustraer de las arcas del estado diecisiete mil setecientos treinta y ocho euros".

El nuevo procesamiento fue dispuesto por Lijo en paralelo a su rechazo al pedido de excarcelación presentado por Boudou en el marco de la causa por la que ya estaba detenido desde el 3 de noviembre: la que está acusado por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.



En menos de 24 horas, el Juzgado rechazó el pedido de arresto domiciliario bajo vigilancia de pulsera electrónica del exvicepresidente y de su amigo José María Nuñez Carmona, a pesar de que tanto el fiscal Jorge Di Lello como la Sala I de la Cámara Federal le habían sugerido al magistrado que evaluara una morigeración de las condiciones de detención.



Al disponer los arrestos, el juez había valorado la existencia de flujos de dinero desde el exterior a través del blanqueo de capitales y que Nuñez Carmona inyectó en empresas en las que es integrante Boudou.



Al evaluar la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta ahora "la multiplicidad de expedientes en los que se encuentra involucrado Boudou por delitos vinculados a la corrupción", que haya ocupado el cargo de Ministro de Economía y Vicepresidente de la Nación, "lo que lo ubicó en las más altas esferas de influencia", y además en la existencia de relaciones residuales "con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso".



Junto con los procesamientos también de "Cachi" Romano, exsecretario del exvicepresidente; y Guido Forcieri, exjefe de Gabinete del Ministerio de Economía, el juez Lijo también les fijó a cada uno de ellos y Boudou un embargo de 1 millón de pesos.