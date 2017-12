El Frente Litoral realizó un balance del año en una reunión con la militancia

El Frente Litoral realizo en la sede Paraná, del Sindicato de Televisión, un encuentro con la Militancia de Paraná, en dicho encuentro se congregaron militantes de distintos sectores del peronismo local para hacer un balance del año. En la reunión, había representantes de Unidad Militante, Unidad Ciudadana, 1ero. La Patria, Frente Joven, y Movimiento Barrial, entre otros.



En ese contexto los oradores se manifestaron refiriéndose a lo acontecimiento critico nacional y se recordó con un minuto de silencio a las víctimas de aquella jornada trágica del 2001, en sus alocuciones, militantes como Juana Torres, Hernán Perdomo y el referente del Frente Litoral, Hugo Retamar, se refirieron a la necesidad de reunir al peronismo y de entender el contexto actual en el cual a provincia se ve inmersa, según un comunicado enviado a este medio.



"Considero inoportuno el grito de traidor a nuestros legisladores. Hoy, cuando la economía flaquea, cuando los números no cierran, cuando llega la hora de los ajustes, traidor es quien gobierna la patria, AJUSTA, REPRIME Y HAMBREA", afirmó Retamar en su alocución y agregó que "hoy, la lucha es una sola y es contra la política económica del Cambiemos, contra las políticas de ajustes del Fondo Monetario, contra las políticas de ajustes del neoliberalismo. Esas son las luchas. Unidad ante el avance de la derecha irracional. Pero UNIDAD CON UN PROGRAMA POLITICO, sobre cualquier diferencia sectorial", remarcó el referente del Frente Litoral.



"Sabemos que con el Peronismo solo no alcanza, debemos abrir las tranqueras, repensarnos, la trasversalidad que planteaba Néstor, un gran frente para defender a nuestros jubilados, nuestros trabajadores, las pymes. Necesitamos sostener el gobierno provincial, recuperar Paraná y la Nación, pero bajo un proyecto nacional, necesitamos enamorar al pueblo, nuestro mensaje es esperanzador, porque no estamos planteando utopías, ¨es posible vivir en otro país, porque ya lo vivimos¨", afirmó Retamar.

"Donde el ¨TRABAJO¨, como ordenador social, sea la base de crecimiento. Tenemos que volver a encontrarnos, volver a dialogar entre nosotros. Esa es la fuerza del peronismo: LA UNIDAD", indico Retamar.