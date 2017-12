Bordet: "No se va a tocar el 82 por ciento móvil"

El gobernador, Gustavo Bordet, defendió la ley de reforma previsional y los acuerdos fiscales sancionados en el Congreso nacional con apoyo de legisladores entrerrianos del justicialismo. Resaltó que a partir del convenio con la nación se recupera el 55 por ciento del déficit de la Caja de Jubilaciones., enfatizó."Firmamos un acuerdo fiscal con el gobierno nacional en el que, por primera vez, Entre Ríos no pierde, sino que recupera recursos, lo cual es muy importante para sostener una estructura de ingresos que nos dé previsibilidad y ordene las cuentas, al tiempo que nos permita cumplir con la obra pública, la contención socio sanitaria de la población, además de las obligaciones con empleados, jubilados y proveedores", señaló el mandatario en declaraciones aEnseguida puso de relieve que "ningún jubilado de la provincia verá alterados sus derechos. Garantizamos el 82 % móvil y los derechos adquiridos de jubilados y activos".Acerca de los incidentes y fuertes cruces en la Cámara de Diputados de la Nación, Bordet consideró que "en la Legislatura se dio una discusión que a mi entender se vio distorsionada. Entendemos que no hay un perjuicio para los jubilados nacionales, porque lo que se cambia es una fórmula de aplicación de los aumentos que antes eran por mayor ingreso tributario y ahora serán por inflación. A mi entender esto es beneficioso, porque la inflación refleja los momentos de devaluación y acompaña el costo real de vida, lo cual a veces no es así con los ingresos fiscales", se explayó.Acotó que "el desfasaje se da porque el incremento es menor en el primer trimestre, pero se recupera en los siguientes. Lo que sucede es que"A esto lo propone el gobierno nacional. Nosotros lo acompañamos porque teníamos el compromiso de un acuerdo fiscal que era ampliamente beneficioso para Entre Ríos y no perjudica a ningún jubilado", recalcó Bordet.Resaltó la tarea de los legisladores de su sector que avalaron el proyecto porque "prefirieron tener la responsabilidad institucional antes que un discurso para la tribuna que hubiera traído gran perjuicio para Entre Ríos".Asimismo, aclaró que "tenemos responsabilidad institucional y. Yo nunca lo hubiese permitido como gobernador. Pero cuando una realiza acuerdos que son beneficiosos hay que plasmarlo en el recinto".Admitió que hubo presiones, pero sostuvo que "no se puede interrumpir una sesión con agresividad y violencia. Cuando se logra el quórum se debe sesionar. Resuelven las mayorías. Para eso se eligen los representantes del pueblo, que son los diputados"., lo que nos garantiza la sustentabilidad de la Caja y que vamos a poder seguir pagándoles a nuestros jubilados en tiempo y forma. Asimismo, nos garantiza que no se va a tocar el 82 por ciento móvil ni los derechos adquiridos"."Durante años se penalizaba a la provincia porque no armonizaba la caja provincial con la nacional. Ahora esto se terminó. Con el consenso fiscal a Entre Ríos s le dará lo que le corresponde. Esto representa un 55 por ciento del déficit de la Caja de Jubilaciones", insistió Bordet.Finalmente, enfatizó: "Como gobernador me han elegido para gobernar para todos los entrerrianos, por más que pueda pertenecer a un partido político".