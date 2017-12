Solanas solicitó que no se quite a Bomberos ningún aporte obtenido por ley

El legislador entrerriano había planteado previamente el reclamo en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda donde se discutía el proyecto de presupuesto 2018 en el que se prevé un recorte del 40% para la actividad."Todos reivindicamos a los bomberos voluntarios de nuestro país, porque es justo reivindicar ese hecho enorme de coraje, decisión, de ayuda, en función no solamente de las siniestralidades sino de las inundaciones, de personas que pueden perder su casa por incendios, etc.", sostuvo el diputado al respecto y continuó "de aprobarse este presupuesto, les recortan a los bomberos lo que les corresponde por ley. La ley se financia con el 0,45% del total de las pólizas de seguro. Venimos a solicitar que no se toque en absoluto lo que dice la ley y que cobren lo que les corresponde. Es injusto que se les saque y no corresponde porque los avala una ley, estaríamos dejando de lado la ley y cometiendo un grave error".Asimismo, destacó que "colaboran con el Estado permanentemente y su actividad conlleva algo así como 600 mil pesos por año que es para tecnificar, para mejorar la vestimenta y todos los aspectos de esta actividad tan noble y tan extraordinaria que hacen los bomberos voluntarios"."Se trata de un ajuste que tendrá consecuencias gravísimas para los más de 900 cuerpos de bomberos voluntarios que integran el Sistema Nacional, y los casi 50 de la provincia de Entre Ríos, afectando notablemente el servicio público que este cuerpo presta", sostuvo Solanas.Y para concluir solicitó "por favor a este Recinto, que no les quiten un peso a los bomberos voluntarios de la Argentina y de cada provincia".