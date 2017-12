Bahillo: "Jamás haría algo con la intención de perjudicar a mi pueblo"

El diputado nacional Juán José Bahillo, respondió a las críticas internas dentro del PJ por haber votado a favor de la Reforma Previsional: "Jamás haría algo con la intención de perjudicar a mi pueblo y a mi provincia", expresó mediante una columna de opinión. En la misma hizo notar que "si hubiera votado en contra, la consecuencia era el colapso de las cuentas públicas"



Textual, el escrito de Bahillo

"Hubiese querido que el inicio de mi diputación hubiese sido en otras circunstancias, pero los cargos públicos que se ocupan no son para tomar decisiones fáciles y demagógicas, sino para trabajar responsablemente. Soy completamente consciente de mi decisión y sus consecuencias. Sé que puedo cometer errores, pero jamás haría algo con la intención de perjudicar a mi pueblo y a mi provincia.



Vi lo que pasó en las plazas y en las calles. Escuché los reclamos y recibí muchísimos mensajes. Y por todo eso, quiero aclarar el contexto en el que tomé la decisión que tomé.



El gobierno entrerriano firmó un Pacto Fiscal con el gobierno nacional, al igual que otras 22 provincias. La validez de este acuerdo está atada a la aprobación de un paquete de leyes y no votarlo era perjudicar a Entre Ríos y a cada uno de sus pueblos y ciudades, incluido Gualeguaychú, porque se afectaba la coparticipación provincial. En el caso específico de mi ciudad, el perjuicio económico representaba alrededor de 30 millones de pesos.



Si hubiera votado en contra, la consecuencia era el colapso de las cuentas públicas de la provincia y de los municipios. A corto plazo, la paralización del flujo de fondos que envía el Gobierno Nacional se hubiera interrumpido y producido el quebranto de la economía provincial. Concretamente, esto significa un perjuicio directo a los entrerrianos, ya que ?entre otras consecuencias- no se hubieran podido pagar los sueldos de la administración pública, (por ejemplo, el de los maestros, de los médicos, de las enfermeras). También se hubieran visto afectados -entre otros- los presupuestos para la educación, la salud y la seguridad social. Era mi responsabilidad contribuir a evitar esta situación.



Siempre creí en la política como un proyecto colectivo, nunca individual, en el que nuestro voto no es solo nuestro, sino del espacio político que representamos. Creo que la función pública es un espacio donde las decisiones políticas se toman fundadas en una ética responsable y debemos hacernos cargo de las consecuencias.



Los entrerrianos debemos tener en cuenta que es el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el responsable tanto del contenido de las últimas reformas como del proceso a través del cual llegamos a votar estas leyes.



Desde el Gobierno Nacional se hizo poco y nada para generar un verdadero diálogo, que es la base previa para generar la legitimidad real de las políticas públicas. Se hizo muy poco para explicarle a la sociedad de qué se trataba. Y lo que sucedió fuera del recinto da cuenta de esto.



Espero, por el bien de todos, que el gobierno aprenda de estos errores y comience a plantear seriamente el diálogo que pregona.



Del mismo modo, necesitamos como oposición, ser capaces de revisar nuestras acciones de manera autocrítica, para poder construir un proyecto superador para el futuro.