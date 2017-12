Diputados se encamina a votar el Presupuesto 2018 y distintos acuerdos fiscales

Los diputados del oficialismo y del bloque justicialista confían en convertir en ley en las primeras horas de la madrugada de mañana el proyecto de Presupuesto 2018 y otras iniciativas contempladas en el Consenso Fiscal firmado por la Nación con los gobernadores, iniciativas que serán enviadas de inmediato al Senado ser sancionadas la próxima semana.Si bien el plenario legislativo comenzó a sesionar este mediodía, las dos primeras horas de debate estuvieron dedicadas a repudiar la agresión que sufrió ayer el diputado de Evolución Radical, el porteño Martín Lousteau, increpado por manifestantes que rechazaban la reforma del régimen jubilatorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.De esta forma, a las 14 se abrió el debate sobre el proyecto de Presupuesto 2018 -primer punto del temario de la maratónica sesión-que contempla un crecimiento de la economía del 3,5 por ciento, una inflación promedio del 15,7 por ciento, un aumento de la inversión superior al 12 por ciento y el destino de más de 70 por ciento de los recursos al rubro social.

El consenso alcanzado por el presidente Mauricio Macri con los mandatarios le asegura a la coalición oficialista la sanción de estos proyectos, ya que Cambiemos cuenta con 108 diputados propios y los gobernadores -entre el Frente Cívico y el Interbloque Argentina Federal- suman alrededor de 40.El debate del proyecto fue abierto por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, quien resaltó que la Argentina "no crecía dos años seguidos desde 2011, ya que este año lo hará 3 por ciento y en 2018, avanzará 3,5 por ciento".El legislador relevó además, que "a diferencia del pasado, la economía es liderada por la inversión".Laspina explicó que el objetivo de estas medidas es "reducir del 4,2 al 3,2 por ciento" el déficit fiscal y aseguró que la política económica busca "reducir impuestos pero manteniendo las metas de solvencia fiscal".El diputado Diego Bossio aseguró que desde el bloque Argentina Federal acompañará este proyecto porque "no se puede dejar a un Poder Ejecutivo sin Presupuesto".No obstante, dijo creer cada vez menos "en el presupuesto como herramienta de política económica, dado las facultades de los gobiernos son cada vez mayores".Bossio pidió "tener una discusión sobre el déficit fiscal, que es un problema serio de la Argentina", pero señaló que el "verdadero problema del país es su política monetaria ya que si se sigue favoreciendo a la usura y la especulación, Argentina nunca va a tener un espíritu productivo, industrial y federal".Desde la otra vereda, la oposición frontal al proyecto de Presupuesto 2018 corrió por cuenta del ex ministro Axel Kicillof."Estamos tratando un presupuesto viejo, obsoleto y desactualizado", dijo Kicillof, quien subrayó que "cuando lo mandaron en septiembre le ocultaron a sus votantes la reforma previsional y tributaria"."Es presupuesto de más ajuste, de más tarifazos y menos obra pública y por eso Laspina nos pinta un mundo que no existe", añadió.Advirtió que con este paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo, "les espera un mundo peor a los jubilados, a los trabajadores y a la clase media".Por último, Graciela Camaño, del Frente Renovador, dijo que los diputados de esa fuerza votarán este proyecto porque "todos los gobiernos tienen que tener un presupuesto", pero objetó "la falta de una visión estratégica y que se pretende seguir castigando a las provincias con el látigo y la chequera".Fuente: Télam.