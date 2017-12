AMIA: piden 4 años de prisión para Menem por "encubrimiento del atentado"

La Fiscalía solicitó este jueves la pena de 13 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano y de 4 años para el ex presidente Carlos Menem, por su responsabilidad en el encubrimiento de la investigación por el atentado a la AMIA.



Asimismo, requirió 8 años de prisión para los ex fiscales Eamón Mullen y José Barvacchia, y un año y medio para el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. También pidieron 3 años de prisión para Hugo Anzorreguy que fue el titular de la SIDE en el menemismo y quien proporcionó el dinero para el pago



En su pedido ante el Tribunal Oral Federal 2, los fiscales absolvieron por falta de pruebas al ex comisario Jorge "Fino" Palacios, y pidieron dos años para Ana María Boragni y tres años y seis meses para Carlos Alberto Telleldín.



El juicio continuará en febrero con la acusación del Ministerio de Justicia y los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel dictarán sentencia en los primeros días de marzo próximo.