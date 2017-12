Es oficial el uso del bastón rojo y blanco para las personas con sordoceguera

Al ponerse en práctica la iniciativa, las personas con sordoceguera podrán ser identificadas en la vía pública a través del bastón rojo y blanco, el que "tendrá iguales características en peso, longitud, empuñadura elástica, rebatibilidad y anilla fluorescente que los bastones blancos utilizados por las personas ciegas", se informó en el articulado de la norma.



Este bastón será considerado como elemento y/o instrumento de apoyo para las personas con esta discapacidad y su cobertura será obligatoria para los servicios públicos de salud y las obras sociales, según se estableció en el texto firmado por la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y el de Diputados, Emilio Monzó .



En tanto, se facultó al gobierno nacional a implementar "una masiva campaña de difusión nacional acerca de las ventajas de la utilización del bastón rojo y blanco para las personas con sordoceguera y de su significado para comprensión de toda la ciudadanía".



El bastón blanco y rojo fue establecido por Federación Mundial de Sordociegos (World Federation of the Deafblind-WFDB) como el símbolo que identifica a las personas con sordoceguera.



El bastón blanco es el que ayuda a las personas no videntes a moverse por la ciudad y al mismo tiempo les identifica y permite que otras personas puedan ayudarles cuando lo necesiten. El verde funciona para identificar a la persona que tiene baja visión, aquella que tiene entre 1/3 y un 1/10 de la visión normal o un campo visual igual o menor de 20° (lo normal es 180°).