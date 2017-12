Macri remarcó la necesidad de lograr "un Mercosur para el siglo XXI"

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

El presidente Mauricio Macri volvió a impulsar este jueves un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que se trata de "2 regiones complementarias".

"La Unión Europea es un destino natural para nuestras exportaciones: nos permitirá impulsar el comercio, traerá inversiones y múltiples oportunidades de negocios, favoreciendo la creación de empleo en nuestros países", sostuvo el mandatario argentino en Brasilia, donde se desarrolla la cumbre del Mercosur.

El Presidente remarcó la necesidad de lograr "un Mercosur para el siglo XXI" con una perspectiva que tenga en cuenta "la dinámica de cambios regionales y globales". El discurso completo: Palabras del presidente Mauricio Macri en la apertura de la 51° cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Brasilia.



"Buenos días, señores Jefes de Estado, queridos amigos, es un gusto y un placer estar nuevamente en Brasilia. Quiero empezar por agradecerle al presidente Temer y a su gobierno por la hospitalidad, y felicitarlos, Michel, por la gran labor y el gran trabajo hecho durante su Presidencia Pro Tempore.

Una vez más deseo reafirmar el compromiso absoluto de la Argentina con el Mercosur.

En este año, como relató el canciller brasilero, hemos hecho grandes esfuerzos por profundizar y dar pasos concretos en nuestros proyectos de integración, coordinando el trabajo entre las presidencias de Argentina y Brasil y dando una muestra del enorme valor del trabajo en equipo entre los cuatro países. Hemos hecho cosas inéditas en años.

Todavía queda mucho trabajo por delante. Es necesario hacer más para que los beneficios de integrarnos lleguen a nuestra gente.



Sin discutir sus objetivos estratégicos originales, necesitamos una puesta al día del Mercosur, necesitamos un Mercosur para el siglo XXI. Necesitamos que nuestro proyecto de integración sea un instrumento de vanguardia, donde las decisiones que tomemos tengan en cuenta la dinámica de cambios regionales y globales.

Hoy más que nunca es importante contar con una visión renovada del regionalismo y así evitar que se diluyan los esfuerzos y el tiempo que nuestros gobiernos invierten en algunos ámbitos de cooperación regional que van perdiendo vigencia.



Nuestra visión del Mercosur es la de un espacio económico integrado al mundo, un ámbito para que los emprendedores inviertan y desarrollen todo el potencial de nuestra región, una zona donde la creatividad y el talento sean motor de crecimiento inclusivo y desarrollo. Una región focalizada en la atracción de inversiones y la participación de las Pymes en las cadenas globales de valor, ya que éstas cumplen, y lo sabemos, un rol central para generar más y mejores empleos, el único camino genuino para reducir la pobreza.



Estamos frente a una oportunidad histórica. Por eso, quiero invitarlos a que nos comprometamos a construir ese futuro juntos.

El Mercosur necesita más y mejor infraestructura, más redes de comunicación confiables, mejores y más simples procedimientos aduaneros. Necesita seguir creciendo hacia adentro para poder crecer hacia afuera, y necesita crecer hacia afuera para continuar creciendo hacia adentro.

Desde sus inicios, el Mercosur tuvo una dimensión interna entre sus socios, y una dimensión externa con terceros países. Pero estas dos dimensiones no han ido siempre de la mano.

Tenemos que buscar las mejores sinergias y modos de complementación entre estas dos dimensiones.

Debemos profundizar la negociación de acuerdos que nos permitan insertarnos mejor en la economía global, mejorando la competitividad de nuestras economías y nuestra participación en los flujos de comercio e inversiones. Estamos convencidos de que a través de acuerdos de este tipo fortaleceremos al Mercosur como proceso de integración.

Como compartí con ustedes en la última Cumbre en Mendoza, el compromiso y la propuesta de la Argentina es que el Mercosur sirva no sólo para integrarnos cada día más entre nosotros, sino también para ampliar y distribuir los beneficios de la globalización.



No se trata de si la globalización es buena o mala sino de qué tipo de globalización queremos. Una globalización que genere condiciones para un comercio justo mientras protege a los sectores vulnerables, una globalización que sea un instrumento para reducir la pobreza y generar desarrollo equitativo y sostenible.

La negociación con la Unión Europea es particularmente relevante y me alegra que todos hayamos coincidido en eso. Somos dos regiones complementarias y la Unión Europea es un destino natural para nuestras exportaciones. Nos permitirá impulsar no sólo el comercio, sino también atraerá inversiones, tecnología y generará múltiples oportunidades de negocios, favoreciendo la creación de empleo en nuestros países.



Con la Alianza del Pacífico estamos avanzando en áreas concretas. El horizonte es la convergencia hacia una región productiva con costas sobre los dos océanos, que está destinada a ser uno de los polos de crecimiento más dinámicos del mundo.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles el apoyo recibido en la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC. Su presencia en Buenos Aires permitió renovar el compromiso del Mercosur, como decía el presidente Temer, con el sistema multilateral de comercio, hablándole al mundo con una sola voz en defensa del comercio basado en reglas y que persigue como objetivo mejorar la calidad de vida de la gente.



Recientemente, Argentina asumió la presidencia del G20 y en 2018 se celebrará por primera vez la Cumbre de Líderes en Sudamérica. Con una visión desde el sur, buscaremos ser la expresión de una región, no sólo de un país. Para eso, vamos a necesitar de su apoyo y acompañamiento para llevar al corazón del G20 las aspiraciones y preocupaciones de nuestra región.

Antes de finalizar, no querría dejar de enviar un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano. Desde el Mercosur reiteramos nuestro llamado a respetar los derechos humanos, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral que sea capaz de garantizar un proceso abierto y transparente.

Finalmente, quiero desearle el mayor de los éxitos a Paraguay, querido Horacio, que ejercerá la Presidencia Pro Tempore durante la primera mitad del 2018, para la que contarán con la voluntad y el apoyo de la Argentina en todo lo que necesiten."