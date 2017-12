Pese al fallo de la Corte, seguirán dando religión en las escuelas de Salta

En su última sesión del año, la Cámara de Diputados sustituyó el artículo 27 de la Ley de Educación de la Provincia de Salta N° 7546, que reconoce a los padres y/o tutores, el derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero ahora el dictado de esta materia, prohibida por la Suprema Corte de Justicia, no deberá integrar los planes de estudio y se impartirá fuera del horario escolar.El fallo firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda resolvió que no podrá darse educación religiosa en las escuelas públicas de Salta en el horario escolar y como parte del plan de estudio. También invalidó la obligación de los padres de manifestar si desean que sus hijos reciban "educación religiosa".En diálogo con, la diputada Alejandra Navarro manifestó que este proyecto "respeta la neutralidad del Estado en la educación de las religiones y asimismo considera válida la ley de la provincia".La legisladora del Partido de la Victoria sostuvo que esta modificación resulta positiva para respetar la sociedad salteña "y sus matices". "Tenemos que ser responsables con todos aquellos a quienes representamos, debemos trabajar para que todos se sientan incluidos", agregó.El proyecto fue aprobado por mayoría y solo obtuvo cuatro votos en contra. Pese a esto la situación laboral de los docentes que dictaban la materia aún no está resulta. Por eso, a través de un Proyecto de Declaración, la Cámara de Diputados también solicitó al Poder Ejecutivo Provincial, garantizar la continuidad laboral de los 610 maestros.En este sentido, Navarro informó que el Gobierno se comprometió a mantener la fuente laboral de estas personas "incorporándolos a otras materias".